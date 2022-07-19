Selçuk Ural'dan Recep Tayyip Erdoğan itirafı: Hakan Ural hapse girince yanına almasını rica ettim - Son Dakika
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Selçuk Ural'dan Recep Tayyip Erdoğan itirafı: Hakan Ural hapse girince yanına almasını rica ettim

19.07.2022 10:32

Selçuk Ural, oğlu Hakan Ural'ın askerlik için aldığı sahte rapordan hapse girdiğinde rahat etmesi için Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istediğini itiraf etti. Selçuk Ural, "Hakan'ın hapsi çıkınca Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına gittim. Hakan'ın hapishanede başına bir iş gelmemesi için yanına almasını rica ettim. O zaman Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanlığı yapıyordu" ifadelerini kullandı.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu ünlü müzisyen Selçuk Ural oldu. Hakan Ural'a yıllarca babalık yaptığını söyleyen Ural, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la nasıl tanıştığını anlattı.

"HAKAN HAPSE GİRİNCE ERDOĞAN'DAN YARDIM İSTEDİM"

Hakan Ural'ın hapiste rahat etmesi için Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istediğini söyleyen Selçuk Ural, "Hakan'ın en kötü zamanlarında yanında oldum. Hakan'ı askerlik için uyarmama rağmen sahte rapor aldı sonra da 4 ay hapis cezası çıktı. Ben Tayyip Bey'le nasıl tanıştım biliyor musun? Rahmetli Adnan Şenses, Recep Tayyip Erdoğan ile samimiydi. Hakan'ın hapsi çıkınca Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına gittim. Hakan'ın hapishanede başına bir iş gelmemesi için yanına almasını rica ettim. O zaman Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanlığı yapıyordu. Bir şiir okuduğu için hapse girmişti. Pınarhisar'daki özel bir hapishanede yatıyordu. Hakan'ın o hapishanede olup başına bir iş gelmemesi için yanında kalmasını rica ettim. Erdoğan da kabul etti fakat savcı izin vermedi. Allah ve yakın arkadaşlarım Hakan için yaptıklarımı biliyor" şeklinde konuştu.

Selçuk Ural yıllar sonra anlattı: Hakan hapse girince Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedim

"HAKAN, ANNESİNİN CENAZESİNE KATILMADIĞIM İÇİN KÜSTÜ"

Hakan Ural'la neden küstüğünü anlatan Ural, sözlerine şöyle devam etti: "Hakan bir gün 'üvey babası için rahmetli babamı kaybettim' dediğinde çıktığı kanalı arayarak soy ismimin kaldırılmasını istedim. O dönem bir programa bağlanıp Hakan erkekse benim soyadımı kullanmasın dedim. 19 yaşında baba oldum, hatalarım oldu. Hakan'ın hep yanında oldum, benim evimde kaldı ve ben onu hapisteyken hep ziyaret ettim. Konular kapandıktan sonra Hakan'ın annesi vefat etti. Ben geç uyanan bir insanım. Öğlen kalktığımda annesinin öldüğünü öğrendim. İkindi namazına cenazesi vardı ben gidemediğim için Hakan bana küstü. Ben o cenazeye niye gideyim? Annesiyle konuşmuyoruz zaten."

Selçuk Ural yıllar sonra anlattı: Hakan hapse girince Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedim

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Son Dakika Magazin Selçuk Ural'dan Recep Tayyip Erdoğan itirafı: Hakan Ural hapse girince yanına almasını rica ettim - Son Dakika


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