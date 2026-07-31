Selena’nın Selin’i ve diğer kızları neden görüşmüyor? Gizem Güven anlattı

2006 yılında yayın hayatına başlayan ve kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan Selena dizisi, oyuncu kadrosuyla hafızalarda yer etmeye devam ediyor. Dizide Selin karakterini canlandıran Cansu Demirci, Leyla karakteriyle Gizem Güven ve Nazlı rolüyle Dilara Kurtulmuş, bir dönemin en sevilen ekran yüzleri arasındalardı.

Gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Cansu Demirci hakkında konuşan Gizem Güven, eski rol arkadaşlarıyla olan ilişkisine dair dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Bir YouTube programına konuk olan Gizem Güven, Cansu Demirci’nin ekranlardan uzak kalma kararının tamamen kendi tercihi olduğunu söyledi.

Güven, “Selena’da biz üç kız kardeştik ve en büyüğümüz Cansu’ydu. Cansu uzun yıllardır piyasada yok. Yani kız istemediği için; ne sosyal medya kullanıyor ne göz önünde, öyle bir tercihte bulundu” dedi.

Cansu Demirci’nin sosyal medya kullanmama kararına da değinen Gizem Güven, arkadaşına hesap açması yönünde öneride bulunduklarını anlattı.

Güven, “Hatta biz ona diyorduk ki, ‘Cansu bir hesap aç, insanlar senin olduğunu bilsin ki sahte hesaplara inanmasınlar.’ ‘Yok ya ben onu bile istemiyorum’ dedi” ifadelerini kullandı.

“ZAMAN İÇİNDE KOPTUK”

Gizem Güven, Cansu Demirci ile şu anda görüşmediklerini ancak bunun bir kırgınlıktan kaynaklanmadığını belirtti.

Güven, “Konuşmuyoruz ama kötü anlamda değil, zaman içinde koptuk. Sonra Cansu, İstanbul’da evlendi” açıklamasında bulundu.

“CANSU BENİ NİYE ÇAĞIRSIN AYRICA”

Cansu Demirci’nin düğününe davet edilmediği yönündeki iddialara da değinen Gizem Güven, çıkan haberlerin yanlış yorumlandığını söyledi.

Güven, “O dönemde ben de TikTok’ta çok alakasız bir video paylaştım, ‘yazmadı-yazmadı’ diye bir sesle. Ama birine gönderme olarak da değil. Bunu aldı magazin sayfaları, ‘Gizem, Cansu’nun düğününe davet edilmediği için ortalığı karıştırdı’, ‘Gizem ve Dilara çok üzülmüş’ diye yazdı. Cansu’nun hiçbir şeyden haberi yok, kız görse ne alaka diyecek” dedi.

Gizem Güven, “Arkadaşım çağırmasa da kırılıp alınmam, ki Cansu beni niye çağırsın ayrıca” diyerek açıklamasını noktaladı.