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Selin Ciğerci'nin 13 milyon TL'ye aldığı arabası Türkiye'de sadece onda var! - Son Dakika

Selin Ciğerci'nin 13 milyon TL'ye aldığı arabası Türkiye'de sadece onda var!

11.12.2021 09:46

Kozmetik markası kuran ve kazancını kendine harcayan Selin Ciğerci, geçtiğimiz sene 5 milyon TL'ye aldığı aracını yeniledi. Ciğerci, Türkiye'de sadece bir tane bulunan yeni arabası için 13 milyon TL ödediği öğrenildi.

Geçtiğimiz eylül ayında Gökhan Çıra ile boşanan Selin Ciğerci, bu sefer de lüks harcamalarıyla adından söz ettiriyor. Fenomen olduktan sonra kozmetik markası kurarak güzellik merkezleri açan Ciğerci, yeni arabası için de kesenin ağzını açtı.

13 MİLYON TL ÖDEDİ

Habertürk'te yer alan habere göre, geçtiğimiz yıl 5 milyon TL değerinde bir Rolls-Royce satın alan Ciğerci, otomobilini yeniledi. Ciğerci, bu kez Rolls-Royce model aracı için 13 milyon TL ödedi. Ünlü ismi, Türkiye'de sadece bir adet olan aracını özel olarak tasarlattı.

Şöhretini ticarete döken Selin Ciğerci, geçtiğimiz aylarda 8 milyon TL vergi ödeyerek adından söz ettirmişti.

Kesenin ağzını açan Selin Ciğerci, 13 milyon TL'ye araba aldı

ARABALARA OLAN TUTKUSUYLA BİLİNİYOR

Arabalara olan tutkusuyla bilinen Selin Ciğerci, 4,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından lüks araçlarını paylaşmayı da ihmal etmiyor. Her anını takipçileriyle paylaşan Ciğerci, birbirinden lüks araçlarının önünde de pozlar veriyor.

İşte onlardan bazıları...

Kesenin ağzını açan Selin Ciğerci, 13 milyon TL'ye araba aldı
Kesenin ağzını açan Selin Ciğerci, 13 milyon TL'ye araba aldı
Kesenin ağzını açan Selin Ciğerci, 13 milyon TL'ye araba aldı
Kesenin ağzını açan Selin Ciğerci, 13 milyon TL'ye araba aldı
Selin Ciğerci'nin 13 milyon TL'ye aldığı arabası Türkiye'de sadece onda var!

Selin Ciğerci, Türk Lirası, Habertürk, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Magazin Selin Ciğerci'nin 13 milyon TL'ye aldığı arabası Türkiye'de sadece onda var! - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Selin Ciğerci'nin 13 milyon TL'ye aldığı arabası Türkiye'de sadece onda var! - Son Dakika
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