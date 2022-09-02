Serdar Ortaç'ın yıllarca çocuk hasreti çekmesine neden olan Chloe Loughnan: Anneliğe hazırım - Son Dakika
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Serdar Ortaç'ın yıllarca çocuk hasreti çekmesine neden olan Chloe Loughnan: Anneliğe hazırım

02.09.2022 11:47

Ünlü şarkıcı söz yazarı ve besteci Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, yeni sevgilisi Fergus Hennessy ile evlilik kararı almıştı. Ortaç'ın yıllarca çocuk istediğini geri çeviren Loughnan "Anneliğe hazırım" sözlerini sarf etti.

Serdar Ortaç'tan boşandıktan sonra İrlanda'ya dönen Chloe Loughnan, futbolcu Andy O'Connell ile aşk yaşamış geçtiğimiz aylarda da bu ilişkisine son vermişti. Fergus Hennessy ile aşk yaşamaya başlayan Chloe Loughnan sevgilisiyle evlilik kararı aldı.

SERDAR ORTAÇ DUYMASIN

Bir süre önce de Türkiye'ye dönen ve "Magazin D"nin sunuculuğunu üstlenen ünlü model, evlilik kararı aldığı sevgilisiyle görüntülendi. Loughnan eski eşi Serdar Ortaç'ın canını sıkacak bir açıklamada bulundu.

Yıllarca çocuk istemişti! Chloe'nin sözleri Serdar'ın canını sıkacak

"ANNE OLMAYA HAZIRIM"

Chloe Loughnan "Çocukları çok seviyorum. İlk evliliğimde çok gençtim. Hazır değildim istemedim. Şimdiki ilişkimde anne olmaya hazırım, istiyorum" dedi. Chloe Loughnan, kendisinden yıllarca çocuk isteyen eski eşi Serdar Ortaç'ı "Anneliğe hazır değilim" diyerek teklifini geri çeviriyordu.

Yıllarca çocuk istemişti! Chloe'nin sözleri Serdar'ın canını sıkacak
Yıllarca çocuk istemişti! Chloe'nin sözleri Serdar'ın canını sıkacak
Yıllarca çocuk istemişti! Chloe'nin sözleri Serdar'ın canını sıkacak
Yıllarca çocuk istemişti! Chloe'nin sözleri Serdar'ın canını sıkacak
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Chloe Loughnan, Serdar Ortaç, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Serdar Ortaç'ın yıllarca çocuk hasreti çekmesine neden olan Chloe Loughnan: Anneliğe hazırım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Serdar Ortaç'ın yıllarca çocuk hasreti çekmesine neden olan Chloe Loughnan: Anneliğe hazırım - Son Dakika
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