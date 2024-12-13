Serdar Ortaç: Sol kolumu da kaybettim - Son Dakika
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Serdar Ortaç: Sol kolumu da kaybettim

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MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç, ev hapsindeyken stresten sol kolunu kaybettiğini söyledi. Artık televizyona çıkmama kararı aldığını açıklayan Ortaç, "Her şeyi bırakıp köyüme yerleşeceğim. Orada ölümü bekleyeceğim. Gerçekten yarın sabah ölmek istiyorum." diye konuştu.

13.12.2024 09:50  Güncelleme: 10:09
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Yasa dışı bahis soruşturmasında hakkında verilen ev hapsi cezası kaldırılan şarkıcı Serdar Ortaç, Özlem Esra Ada'nın sunduğu programa konuk oldu. Uzun süredir MS hastalığıyla mücadele eden Ortaç, hastalığıyla ve özel yaşantısına ilişkin samimi açıklamalarda bulundu.

"EV HAPSİNDEYKEN SOL KOLUMU KAYBETTİM"

Daha önce hastalığı nedeniyle sol bacağını kaybettiğini açıklayan Ortaç, "Ev hapsindeyken sol kolumu kaybettim. Hastalığım nedeniyle sol ayağımı kaybetmiştim, yürümekte zorlanıyordum ama buna rağmen 'Yine sahneye çıkarım, konserimi yaparım' dedim. Yapıyordum da. Ancak bu kumar belası başıma geldi, ceza aldım. Evde kelepçeyle gezerken stres yapa yapa sol kolumu da kaybettim. Bu hastalık, strese gelmeyen bir hastalık." dedi.

"BENİ BİR DAHA TELEVİZYONDA GÖREMEYECEKSİNİZ"

Aldığı tepkiler dolayısıyla bundan sonra televizyonlara çıkmama kararı aldığını açıklayan ünlü şarkıcı, "Artık konuşmaktan korkuyorum. Ağzımdan çıkan kelimelere dikkat edeceğim, asla düşündüğümü söylemeyeceğim. Bu, ulusal bir kanalda verdiğim son röportajım, son canlı yayınım. Bir daha beni televizyonda göremeyeceksiniz. Sokaktaki magazin röportajları hariç tabii, ona bir şey yapamam ama bir daha bir kanalda konuşmayacağım." ifadelerini kullandı.

"BİR DAHA KONSER VERİRSEM ADAM DEĞİLİM"

Kariyerini bitirme kararı aldığını açıklayan ünlü popçu, "Şu borçlarım bitsin, bir daha konser verirsem, bir daha şarkı yaparsam adam değilim. Her şeyi bırakıp köyüme yerleşeceğim. Orada ölümü bekleyeceğim. İnsanlardan çok yoruldum." diye konuştu.

"GERÇEKTEN YARIN SABAH ÖLMEK İSTİYORUM"

"Artık ölmek istiyorum" diyen Ortaç sözlerine şöyle devam etti:

"Yıllardır sahnelerde konserler verdim, insanları eğlendirdim. Ama televizyonu açıyorum, yıllardır ağabey-abla dediğim insanlar bana hakaret ediyor. Ben 'Koskoca Serdar Ortaç' lafını da beğenmiyorum. Bu devirde kimse sultan değil, bezirgan değil, hükümdar değil. 350 bin, 400 bin kişi konserlerime geliyordu. Herkes düşmemi mi bekliyordu? Ben artık yaşamak istemiyorum. Gerçekten yarın sabah ölmek istiyorum."

Serdar Ortaç: Sol kolumu da kaybettim

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Son Dakika Magazin Serdar Ortaç: Sol kolumu da kaybettim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Sebahattin Yakar:
    vah vah iyi olmus 3 34 Yanıtla
  • Cem Kaya:
    Ahmet Kaya sana bişeyler hatırlatıyor mu 7 24 Yanıtla
  • Hursit Yavas:
    Alkolik kumarbaz 8 18 Yanıtla
  • Sergen Kapalı:
    kafan iyiyken millete küfür et,sonra millet şöyle böyle. 7 14 Yanıtla
  • Mert Pktkn:
    Allah yardımcısı olsun. 14 2 Yanıtla
  • veysel unlu:
    Yaptıgını bulur herkes allahın adaleti 3 10 Yanıtla
  • barış özcan:
    Günahından haberiniz olur ama tövbesinden olmaz,o yüzden pişmanlık duyan ve yanlış yaptığını söyleyen affedilir, Türk töresinde aman diyene el kalkmaz. Ms hastalığını bir araştırın, ne acılar çekiyor hasta öğrenin sonra eleştirin, adam ölmek istiyorum diyor, gerisini siz düşünün artık. 9 1 Yanıtla
  • caps lock:
    Kumar belasını yaşamayan bilemez. Atıp tutmayın boş boş. Allah yardımcısı olsun. 8 1 Yanıtla
  • Murat Çil:
    yeter artık ama serdar seni en çok seven ben bile sıkıldım artık senin şu hallerini görmekten şu ağlamandan bıktık allah aşkına yeter git nereye gidersen 1 7 Yanıtla
  • OMAR DAYI:
    demekki para huzur vermiyormuş (huzuru parada arayanlar için) ne diyor ayette kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur . 3 1 Yanıtla
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