Seren Serengil, "Beni aldattı" dediği sevgilisiyle barıştı - Son Dakika
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Seren Serengil, "Beni aldattı" dediği sevgilisiyle barıştı

27.04.2023 17:36

4 yıllık ilişkide olan Serengil, Mustafa Rahman Tohma'nın kendisini aldattığını iddia etmişti. Serengil, sevgilisiyle barıştı. Yanlış anlaşılmaların olduğunu açıklayan Serengil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Affedilecek bir şey yapmış olsaydı affetmezdim. Benim Tohma ile ilgilenemediğim dönem iki tane onursuz kadının işine gelmiş" ifadelerini kullandı.

Geçirdiği rahatsızlıklardan dolayı yorumculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz'dan ayrılan Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 4 yıllık sevgilisi Mustafa Rahman Tohma'nın kendisini aldattığını söyleyerek ilişkisini bitirdi. Önceki gün Tohma ile görüntülenen Serengil, haklarında çıkan "Affetti" başlıklı haberlere cevap verdi.

"EŞANTİYON KADINLAR, BAŞKASINA AŞIK ADAMIN MEZESİDİR"

Instagram'dan yaptığı paylaşımda ihanet olmadığını vurgulayan Seren Serengil, şu ifadeleri kullandı: "Affedilecek bir şey yapmış olsaydı affetmezdim. Annesi ve şehrini kaybetmesi, her arayanla defalarca konuşması, benim de İzzet Bey'in (menajeri) ölümünde çok sarsılmam ona gereken ilgiyi gösterememen iki tane ahlaksız kadının işine gelmiş. Hepsini çıkarttım... Ne yazıktır ki eşantiyon, onursuz kadınların görevi başkasına aşık olan adamların sevdikleri kadından ilgi göremediklerinde sadece uğrayacağı bir meze masasıdır. Cumartesi tüm hemcinslerim yapacağım canlı yayına katılsın. Bir içinden geçelim şunların. Sizi üzenleri bana bir anlatın. Herkesin bir hikayesi vardır. Aranızda rezil etmek isteyen olursa ben seve seve yardımcı olurum."

Seren Serengil, 'Beni aldattı' dediği sevgilisiyle barıştı
Seren Serengil, 'Beni aldattı' dediği sevgilisiyle barıştı
Seren Serengil, 'Beni aldattı' dediği sevgilisiyle barıştı
Seren Serengil, 'Beni aldattı' dediği sevgilisiyle barıştı
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