Seren Serengil'den Hadise'ye Reza Zarrablı örf-adet yorumu - Son Dakika

Uzun bir süredir birlikte olduğu Mehmet Dinçerler ile evlilik kararı alan Hadise'nin geçtiğimiz günlerde elindeki çantasıyla sürekli karnını kapatması hamilelik iddiasını gündeme getirmişti. Konuyla ilgili açıklama yaparak iddiayı yalanlayan Hadise'ye en sert yorum Seren Serengil'den geldi.

HADİSE: ÖRF VE ADETLERİNE BAĞLI BİR ÇİFTİZ

Hamilelik iddiasının ardından 2. Sayfa programına açıklama yapan Hadise, "Bizim de ailelerimiz var. Ben gülüp geçiyorum ama ailelerimiz üzülüyor. Çocuk istiyoruz fakat her şeyin zamanı var. Örf ve adetlerimize bağlı bir çiftiz" dedi.

SEREN SERENGİL'DEN AĞIR YORUM

Hadise'nin açıklamasını gören Seren Serengil ise kendini tutamayarak eski konuları gündeme getirdi. Hadise'nin bir dönem Reza Zarrab'la aşk yaşadığı iddiasını hatırlatan Serengil, "Örf ve adetlere uygun evlilikleri olan bir çift olan Ebru ve Reza çifti buna ne derlerdi acaba?" yorumunu yaptı.

HADİSE VE REZA ZARRAB'IN YASAK AŞK İDİDİASINDA NE OLMUŞTU?

Hadise'nin arkadaşı Ebru Gündeş'in o dönem evli olduğu Reza Zarrab ile aşk yaşadığı iddiasını magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Hadise'nin üzerindeki bir marka takımın beğenilmesi üzerine "Amerika'dan aldım" diyen şarkıcının alışveriş faturasına ulaşan muhabirler, kesilen faturanın Reza Zarrab'a ait olduğunu ileri sürmüştü. Bunu duyan Ebru Gündeş'in, Hadise ile arkadaşlığını bitirdiği iddia edilmişti. Ebru Gündeş ile Reza Zarrab, 22 Nisan 2021'de boşanmıştı.