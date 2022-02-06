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Seren Serengil'in fotoğrafındaki detayı fark eden takipçileri çağrıda bulundu: Hemen sil - Son Dakika

Seren Serengil'in fotoğrafındaki detayı fark eden takipçileri çağrıda bulundu: Hemen sil

06.02.2022 15:42

Seren Serengil uzun bir aradan sonra sahnelere döndü. Batum'da sahneye çıkan Seren Serengil'in kıyafeti ve performansı takipçilerinden düşük not aldı. Birçok kişi ünlü ismin fotoğrafındaki tuhaflığı da fark etti. Takipçileri Serengil'e "Hemen sil bunu" diyerek uyardı.

Bir süredir 'dumping sendromu' ile mücadele eden Serengil uzunca bir süredir sahnelerden uzak kalmıştı. Söylemezsem Olmaz programında halen sunuculuk yapan ünlü isim sahne hasretine son verdi.

TARZI BEĞENİLMEDİ

Geçirdiği son operasyondan sonra zor günleri geride bırakan Seren Serengil, uzun zaman sonra sahneye çıktı. Batum'da sevenleriyle buluşan Serengil, beyaz straplez ve püsküllü elbise tercih etti. Sahnedeki fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Serengil'i takipçileri pek beğenmedi. Ünlü sunucunun sesiyle ilgili takipçiler ikiye bölündü.

Seren Serengil sahnelerde! Fotoğraftaki detayı fark eden takipçileri çağrıda bulundu: Hemen sil

FOTOĞRAFTAKİ DETAY DİKKATLERDEN KAÇMADI

Seren Serengil'e "Sesin yok" yorumları yağarken bazı kullanıcılar bir fotoğrafta Photoshop olduğunu fark etti. Fotoğraftaki tuhaflığın neyden kaynaklandığı bilinmezken, Serengil'e "Hemen sil koluna ne olmuş öyle?", "Kolun yarısı nerede acaba, keşke gerçek bir foto olsaydı" yorumları yapıldı.

Seren Serengil sahnelerde! Fotoğraftaki detayı fark eden takipçileri çağrıda bulundu: Hemen sil
Seren Serengil sahnelerde! Fotoğraftaki detayı fark eden takipçileri çağrıda bulundu: Hemen sil
Seren Serengil sahnelerde! Fotoğraftaki detayı fark eden takipçileri çağrıda bulundu: Hemen sil
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Söylemezsem Olmaz, Seren Serengil, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Magazin Seren Serengil'in fotoğrafındaki detayı fark eden takipçileri çağrıda bulundu: Hemen sil - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Seren Serengil'in fotoğrafındaki detayı fark eden takipçileri çağrıda bulundu: Hemen sil - Son Dakika
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