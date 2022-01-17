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Seren Serengil ve Ebru Polat, transparan elbisesiyle kalça dansı yapan Gülşen'e tepki gösterdi - Son Dakika

Seren Serengil ve Ebru Polat, transparan elbisesiyle kalça dansı yapan Gülşen'e tepki gösterdi

17.01.2022 10:45

Seren Serengil ve Ebru Polat, transparan kıyafetiyle sahnede kalça dansı yapan Gülşen'e tepki gösterdi. Serengil, "Striptiz kıyafeti gibi" yorumunu yaparak Polat da "Sana hiç yakıştıramadım çok ileri gittin ya" dedi.

Cüretkar sahne kıyafetleriyle adından söz ettiren ve hakkındaki eleştirilere yine sahnede giydiği cesur kostümüyle cevap veren Gülşen, konserinde kalça dansı yaptı. İçine bikini giydiği transparan elbisesiyle dans eden Gülşen'in o anları sosyal medyada gündem olurken ünlü isimlerden de yorum gecikmedi.

POLAT: GÜLŞEN ÇOK İLERİ GİTTİN

Gülşen'in dansını ve kostümünü abartılı bulan şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Külotla sahneye çıkma polemiğinde ben de birkaç kelime etmek istiyorum. İnsanlar istediği kıyafetle sahneye çıkabilir ve şov yapabilir. Buna kimse karışamaz. Ama Gülşen bence çok abartmış. İzzet'e sözde inadına gibi ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum. İnadına külot giymiş, sütyen giymiş. Bunlara gene kimse bir şey demiyor ama sen kameraya domalmışsın ya. Neden bizim çoluğumuz, çocuğumuz, eşimiz senin oranı görsün? Çok abartmadın mı? O dans falan kötüydü, sana hiç yakıştıramadım. Çok ayıp çok ileri gittin" dedi.

Seren Serengil ve Ebru Polat, transparan elbisesiyle kalça dansı yapan Gülşen'e tepki gösterdi

SERENGİL: STRİPTİZ KIYAFETİ GİBİ

Yorumlarıyla her daim adından söz ettiren Seren Serengil de Gülşen'i dans performansına sessiz kalamadı. Gülşen'in tercihinin avam olduğunu belirten Serengil, Bugüne kadar değil ama son kıyafet külot, sütyen olay amacını aştı bence. Striptiz kıyafeti gibi bu kadarı da yemekli masaların olduğu ortam için çok fazla ve avam artık. İlla şeyini çıkaracaksınız" ifadelerini kullandı.

Seren Serengil ve Ebru Polat, transparan elbisesiyle kalça dansı yapan Gülşen'e tepki gösterdi
Seren Serengil ve Ebru Polat, transparan elbisesiyle kalça dansı yapan Gülşen'e tepki gösterdi
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Son Dakika Magazin Seren Serengil ve Ebru Polat, transparan elbisesiyle kalça dansı yapan Gülşen'e tepki gösterdi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Seren Serengil ve Ebru Polat, transparan elbisesiyle kalça dansı yapan Gülşen'e tepki gösterdi - Son Dakika
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