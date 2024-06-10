Serenay Sarıkaya sevgilisini hastanede bir an olsun yalnız bırakmadı - Son Dakika
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Serenay Sarıkaya sevgilisini hastanede bir an olsun yalnız bırakmadı

Serenay Sarıkaya sevgilisini hastanede bir an olsun yalnız bırakmadı

Bir süredir Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan şarkıcı Mert Demir, nefes problemi yaşadığı için ameliyat oldu. Hastaneye giden Serenay Sarıkaya ise sevgilisiyle bizzat ilgilenerek başından ayrılmadı.

10.06.2024 13:34
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Son zamanlarda şarkılarıyla sık sık adından söz ettiren Mert Demir, bir süredir güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşıyor. Solunum sıkıntısı yaşayan Demir bugün burun ameliyatı olurken Serenay Sarıkaya da soluğu hastanede aldı.

BURUN EĞRİLİĞİ DÜZELTİLDİ

Yağmur Çevik'in haberine göre, Serenay Sarıkaya'nın sevgilisi Mert Demir bu sabah Fulya'daki özel bir hastanede burun ameliyatı oldu ve deviasyon (burun eğriliği) sorunu giderildi. Sevgilisinin baş ucundan ayrılmayan Sarıkaya, Mert Demir'i bir an olsun yalnız bırakmadı. Ameliyat olmadan önce açıklama yapan ünlü şarkıcı, nefes problemleri yaşadığını, estetik istemediğini ve nefes probleminin şarkı söylemesini zorlaştırdığını belirtti.

KRALIM NOTUYLA PAYLAŞMIŞTI

Kariyeri ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu, sevgilisini konserlerinde de yalnız bırakmıyor. Demir'in konserine giden Sarıkaya, sahne arkasından çektiği kareye "Kralım" notunu düşmüştü.

Serenay Sarıkaya sevgilisini hastanede bir an olsun yalnız bırakmadı
Serenay Sarıkaya sevgilisini hastanede bir an olsun yalnız bırakmadı
Serenay Sarıkaya sevgilisini hastanede bir an olsun yalnız bırakmadı
Serenay Sarıkaya sevgilisini hastanede bir an olsun yalnız bırakmadı
Serenay Sarıkaya sevgilisini hastanede bir an olsun yalnız bırakmadı

Serenay Sarıkaya, Mert Demir, Ameliyat, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Serenay Sarıkaya sevgilisini hastanede bir an olsun yalnız bırakmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mustafa gültekin: Ne sereneymış herkese yetişiyor :) 11 2 Yanıtla
  • ismail engin oruncak: Bi bana vermedi 2 1 Yanıtla

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