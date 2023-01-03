Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz çırılçıplak! Şahmaran dizisinin yeni fragmanı yayınlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz çırılçıplak! Şahmaran dizisinin yeni fragmanı yayınlandı

03.01.2023 10:13

20 Ocak'ta Netflix'te yayınlanacak Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in başrolünü paylaştığı, konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Şahmaran dizisinin yeni fragmanına Sarıkaya ve Deniz'in çırılçıplak olduğu sahneler damga vurdu.

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in uzun süredir çekimlerini yaptığı Şahmaran dizisinden yeni fragman geldi. 20 Ocak'ta izleyiciyle buluşacak olan dizideki bazı sahneler dikkat çekti.

BAŞROL OYUNCULARI ÇIRILÇIPLAK

Mustafa Uğurlu, Mahir Günşiray, Mert Ramazan Demir, Ebru Özkan, Hakan Karahan, Elif Nur Kerkük, Mehmet Bilge Aslan, Ekin Gökgöz, Berfu Halisdemir, Nilay Erdönmez, Nil Sude Albayrak, Ayşe Lebriz Berkem, Mert Doğan ve Ece Ertez'in kadrosunda yer aldığı dizi, farklı konusuyla da adından söz ettirmeye başladı. Şahmaran'ın son yayınlanan fragmanına ise Burak Deniz ve Serenay Sarıkaya'nın çırılçıplak olduğu anlar damga vurdu.

ŞAHMARAN'IN KONUSU NEDİR?

Galası 19 Ocak'ta yapılacak olan dizide Şahsu (Serenay Sarıkaya), öğretim görevlisi olarak gittiği Adana'da yıllar önce annesini terk eden büyükbabasıyla yüzleşmeye kararlıdır. Bu yolculukta kendisini Şahmaran'ın soyundan gelen ve Mar adı verilen sıradışı ve gizemli bir topluluğun ortasında bulur. Aşkın ve bilgeliğin en büyük sembollerinden olan Şahmaran efsanesine inanan Mar ırkı, Şahsu'nun da gelmesiyle tarihi kehanetin tamamlanmasını beklemektedir. Büyükbabasından geçmişin hesabını sormak üzere yola çıkan Şahsu'nun Maran ile yollarının kesişmesiyle bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

YORUMLAR
500

Serenay Sarıkaya, Burak Deniz, Cinsellik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz çırılçıplak! Şahmaran dizisinin yeni fragmanı yayınlandı - Son Dakika


Son Dakika
10:24 Leicester City'nin gözden çıkardığı Çağlar Söyüncü, İspanya devine çok yakın!
10:14 Enflasyon verileri sonrası emekli maaşlarına yapılacak zam oranları belli oldu
10:04 Enflasyon aralık ayında yüzde 1,18, yıllık bazda ise yüzde 64,27 oldu
10:00 Cami içerisinde fotoğraf çektiren Eda Taşpınar hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı
09:55 Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz çırılçıplak! Şahmaran dizisinin yeni fragmanı yayınlandı
09:49 Maçta yüzüne darbe alan Cengiz Ünder son durumunu paylaştı: Öldürmeyen şey güçlendirir
09:23 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Sinan Ateş'in babasını arayarak başsağlığı diledi
09:22 Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 11'e yükseldi
09:13 Çorum'da aracının içinde kalp krizi geçiren taksi şoförü hayatını kaybetti
09:13 1. Lig ekibi Eyüpspor gemileri yaktı! Galatasaray'ın yıldızı için 1 milyon euroyu gözden çıkardılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2023 10:36:52. #1.12#
SON DAKİKA: Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz çırılçıplak! Şahmaran dizisinin yeni fragmanı yayınlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement