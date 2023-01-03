Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz çırılçıplak! Şahmaran dizisinin yeni fragmanı yayınlandı

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in uzun süredir çekimlerini yaptığı Şahmaran dizisinden yeni fragman geldi. 20 Ocak'ta izleyiciyle buluşacak olan dizideki bazı sahneler dikkat çekti.

BAŞROL OYUNCULARI ÇIRILÇIPLAK

Mustafa Uğurlu, Mahir Günşiray, Mert Ramazan Demir, Ebru Özkan, Hakan Karahan, Elif Nur Kerkük, Mehmet Bilge Aslan, Ekin Gökgöz, Berfu Halisdemir, Nilay Erdönmez, Nil Sude Albayrak, Ayşe Lebriz Berkem, Mert Doğan ve Ece Ertez'in kadrosunda yer aldığı dizi, farklı konusuyla da adından söz ettirmeye başladı. Şahmaran'ın son yayınlanan fragmanına ise Burak Deniz ve Serenay Sarıkaya'nın çırılçıplak olduğu anlar damga vurdu.

ŞAHMARAN'IN KONUSU NEDİR?

Galası 19 Ocak'ta yapılacak olan dizide Şahsu (Serenay Sarıkaya), öğretim görevlisi olarak gittiği Adana'da yıllar önce annesini terk eden büyükbabasıyla yüzleşmeye kararlıdır. Bu yolculukta kendisini Şahmaran'ın soyundan gelen ve Mar adı verilen sıradışı ve gizemli bir topluluğun ortasında bulur. Aşkın ve bilgeliğin en büyük sembollerinden olan Şahmaran efsanesine inanan Mar ırkı, Şahsu'nun da gelmesiyle tarihi kehanetin tamamlanmasını beklemektedir. Büyükbabasından geçmişin hesabını sormak üzere yola çıkan Şahsu'nun Maran ile yollarının kesişmesiyle bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.