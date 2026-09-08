Serhat Kılıç'ın ölümünde kahreden tesadüf! Rol arkadaşı da aynı gün ölmüş - Son Dakika
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Serhat Kılıç'ın ölümünde kahreden tesadüf! Rol arkadaşı da aynı gün ölmüş

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Serhat Kılıç’ın 5 Eylül’de hayatını kaybetmesinin ardından kahreden bir tesadüf ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun yıllar önce aynı filmde rol aldığı John Nyambi’nin de 9 yıl önce aynı tarihte hayatını kaybettiği öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde evinde hayatını kaybeden usta oyuncu Serhat Kılıç ile 2015 yapımı "Robinson Crusoe ve Cuma" filminde başrolü paylaştığı Malavili oyuncu John Nyambi'nin aynı takvim gününde, tam 9 yıl arayla vefat ettiği ortaya çıktı.

BAŞROLLER 9 YIL ARAYLA AYNI KADERİ PAYLAŞTI

"Ezel", "Seksenler" ve "Kuruluş Osman" gibi iddialı yapımlardaki rolleriyle hafızalara kazınan Serhat Kılıç için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen anma töreninin ardından çarpıcı bir detay gündeme geldi. 2015 yapımı "Robinson Crusoe ve Cuma" filminde "Robinson" karakterine hayat veren Serhat Kılıç'ın, filmde "Cuma" karakterini canlandıran ve 5 Eylül 2017'de hayatını kaybeden rol arkadaşı John Nyambi ile aynı gün yaşamını yitirdiği anlaşıldı. İki başrol oyuncusunun ölümlerinin takvimde 9 yıl arayla aynı tarihe denk gelmesi dikkat çekti.

24 YAŞINDA BÖBREK YETMEZLİĞİNDEN VEFAT ETMİŞTİ

Kılıç'ın vefatıyla birlikte yeniden gündeme gelen Malavi doğumlu John Nyambi, 2010 yılında üniversite eğitimi almak üzere Türkiye'ye gelmişti. Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nde öğrenim gördüğü yıllarda sinema dünyasıyla tanışan genç yetenek, "Robinson Crusoe ve Cuma" filminde sergilediği performansla kitlelerce tanınmıştı. Nyambi, 5 Eylül 2017 tarihinde henüz 24 yaşındayken böbrek yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini yummuştu.

BİRLİKTE ROL ALDIKLARI FİLM YENİDEN HATIRLANDI

Serhat Kılıç'ın ani vefatının ardından ortaya çıkan bu acı tesadüf, anma törenine katılan sanatseverler ve meslektaşları tarafından dile getirildi. İki oyuncuyu bir araya getiren "Robinson Crusoe ve Cuma" yapımı, tarihler arasındaki bu üzücü kesişme acı bir tesadüf oldu.

Serhat Kılıç, Magazin, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Magazin Serhat Kılıç'ın ölümünde kahreden tesadüf! Rol arkadaşı da aynı gün ölmüş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Bora Paris Bora Paris:
    Serhat Kılıç ölmemi? ?aka yapıyor 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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