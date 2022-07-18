Kiraz Mevsimi isimli dizinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çifti, 7 yıllık ilişkilerini önceki gün Almanya'da nikah masasına taşıdı. Güzel oyuncunun gelinlik kombininin fiyatı belli oldu.
Ünlü çift, Almanya'nın Karlsruhe kentinde mutluluğa 'evet' dedi. İkilinin nikah törenine sadece ailesi ve yakın çevresi katıldı. Gürel ve Çayoğlu, nikah hediyeleri için ise Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'na bağış yaptı.
Fenomenler Ne Giymiş isimli Instagram hesabının haberine göre, oyuncunun saten kısa gelinliğinin fiyatı 15 bin 800, dünyaca ünlü markaya ait olan inci detaylı ayakkabısı 28 bin TL, incili küpesi 16 bin 182 TL, beyaz gözlüğü için 6 bin 145 TL. Yani oyuncunun toplam gelinlik kombinin değeri 66 bin 127 TL. Yaz sonunda Türkiye'de düğün yapacak olan çiftten Gürel'in nasıl bir gelinlik tercih edeceği ise merak konusu oldu.7 yıldır birlikte olan Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel çifti evlendi
Son Dakika › Magazin › Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel evlendi! En çok gelinliğin fiyatı konuşuldu - Son Dakika