Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel evlendi! En çok gelinliğin fiyatı konuşuldu

Kiraz Mevsimi isimli dizinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çifti, 7 yıllık ilişkilerini önceki gün Almanya'da nikah masasına taşıdı. Güzel oyuncunun gelinlik kombininin fiyatı belli oldu.

KANSERLİ ÇOCUKLAR İÇİN BAĞIŞ YAPTILAR

Ünlü çift, Almanya'nın Karlsruhe kentinde mutluluğa 'evet' dedi. İkilinin nikah törenine sadece ailesi ve yakın çevresi katıldı. Gürel ve Çayoğlu, nikah hediyeleri için ise Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'na bağış yaptı.

AYAKKABISI GELİNLİĞİNDEN DAHA PAHALI

Fenomenler Ne Giymiş isimli Instagram hesabının haberine göre, oyuncunun saten kısa gelinliğinin fiyatı 15 bin 800, dünyaca ünlü markaya ait olan inci detaylı ayakkabısı 28 bin TL, incili küpesi 16 bin 182 TL, beyaz gözlüğü için 6 bin 145 TL. Yani oyuncunun toplam gelinlik kombinin değeri 66 bin 127 TL. Yaz sonunda Türkiye'de düğün yapacak olan çiftten Gürel'in nasıl bir gelinlik tercih edeceği ise merak konusu oldu.