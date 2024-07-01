Haziran ayındaki konserlerini bir bir iptal eden Sertab Erener: Bir aydır sağlık sorunlarıyla boğuşuyordum - Son Dakika
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Haziran ayındaki konserlerini bir bir iptal eden Sertab Erener: Bir aydır sağlık sorunlarıyla boğuşuyordum

Haziran ayındaki konserlerini bir bir iptal eden Sertab Erener: Bir aydır sağlık sorunlarıyla boğuşuyordum

Haziran ayındaki bazı konserlerini iptal eden Sertap Erener, yaptığı açıklamada bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuştuğunu söyledi. Bir süredir sahneye çıkmayan Erener "Bir aydır talihsiz sağlık sorunlarıyla boğuşuyordum. Şimdi çok şükür iyiyim, 5 Temmuz'da sahnede buluşmak üzere" dedi.

01.07.2024 14:20
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Bu yıl İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda konuk olarak sahneye çıkan 59 yaşındaki Sertab Erener'in haziran ayındaki konserlerini neden iptal ettiği ortaya çıktı. Bir aydır ciddi sağlık sorunlarıyla boğuştuğunu belirten sanatçı, 5 Temmuz'da sahneye çıkacağını söyledi.

"BİR AYDIR SAĞLIK SORUNLARIYLA BOĞUŞUYORDUM"

Instagram hesabından paylaşım yapan Sertab Erener, haziran ayındaki konserini iptal etmesiyle ilgili "İsveç'teki Eurovision Şarkı Yarışması'nın yarı finalinden döndüğüm günden bugüne yani bir aydır talihsiz sağlık sorunlarıyla boğuşuyordum. Maalesef bu süreçte haziran konserlerinin bazılarını ileri tarihlere, bazılarını ise iptal etmek zorunda kaldım. Ve çok üzgünüm" dedi.

"ARTIK KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM"

Ünlü sanatçı sözlerine "Detaya girmeden söyleyeyim ama ciddi bir nedenim olmasaydı inanın ne olursa olsun konser iptal etmezdim. Şimdi çok şükür artık kendimi iyi hissediyorum ve sizlerle konserlerde buluşacağımız için çok mutluyum. Çok yakında 5 Temmuz'da dinleyeceğiniz yeni şarkı 'Bi Polar' ve en sevdiğiniz şarkılarla sahnede buluşmak üzere" diye devam etti.

Sertab Erener sağlık sorunları nedeniyle bazı konserlerini iptal etti
Sertab Erener sağlık sorunları nedeniyle bazı konserlerini iptal etti
Sertab Erener sağlık sorunları nedeniyle bazı konserlerini iptal etti
Sertab Erener sağlık sorunları nedeniyle bazı konserlerini iptal etti

Sertab Erener, Müzik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Haziran ayındaki konserlerini bir bir iptal eden Sertab Erener: Bir aydır sağlık sorunlarıyla boğuşuyordum - Son Dakika

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SON DAKİKA: Haziran ayındaki konserlerini bir bir iptal eden Sertab Erener: Bir aydır sağlık sorunlarıyla boğuşuyordum - Son Dakika
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