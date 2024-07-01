Haziran ayındaki konserlerini bir bir iptal eden Sertab Erener: Bir aydır sağlık sorunlarıyla boğuşuyordum

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Bu yıl İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda konuk olarak sahneye çıkan 59 yaşındaki Sertab Erener'in haziran ayındaki konserlerini neden iptal ettiği ortaya çıktı. Bir aydır ciddi sağlık sorunlarıyla boğuştuğunu belirten sanatçı, 5 Temmuz'da sahneye çıkacağını söyledi.

"BİR AYDIR SAĞLIK SORUNLARIYLA BOĞUŞUYORDUM"

Instagram hesabından paylaşım yapan Sertab Erener, haziran ayındaki konserini iptal etmesiyle ilgili "İsveç'teki Eurovision Şarkı Yarışması'nın yarı finalinden döndüğüm günden bugüne yani bir aydır talihsiz sağlık sorunlarıyla boğuşuyordum. Maalesef bu süreçte haziran konserlerinin bazılarını ileri tarihlere, bazılarını ise iptal etmek zorunda kaldım. Ve çok üzgünüm" dedi.

"ARTIK KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM"

Ünlü sanatçı sözlerine "Detaya girmeden söyleyeyim ama ciddi bir nedenim olmasaydı inanın ne olursa olsun konser iptal etmezdim. Şimdi çok şükür artık kendimi iyi hissediyorum ve sizlerle konserlerde buluşacağımız için çok mutluyum. Çok yakında 5 Temmuz'da dinleyeceğiniz yeni şarkı 'Bi Polar' ve en sevdiğiniz şarkılarla sahnede buluşmak üzere" diye devam etti.