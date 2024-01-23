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Mehmed Fetihler Sultanı dizisinin oyuncusu Sinan Albayrak sette yaralandı - Son Dakika
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Mehmed Fetihler Sultanı dizisinin oyuncusu Sinan Albayrak sette yaralandı

Mehmed Fetihler Sultanı dizisinde rol alan Sinan Albayrak, sette attan düşerek yaralandı. Şuurunu kaybeden ve apar topar hastaneye kaldırılan oyuncu, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek bir video yayınladı. Yüzünde yaralar oluşan ve bir kolu alçıya alınan Albayrak, kısa sürede toparlanacağını söyledi.

23.01.2024 - 14:59,  Güncelleme: 15:03
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Mehmed Fetihler Sultanı dizisinde rol alan Sinan Albayrak, sette attan düşerek yaralandı. Şuurunu kaybeden ve apar topar hastaneye kaldırılan oyuncu, hasta yatağından bir video yayınlayarak sağlık durumunun iyi olduğunu belirti.

Yüzünde yaralar oluşan ve bir kolu alçıya alınan Sinan Albayrak, Instagram hesabından yayınladığı videoda "Ufak bir kaza geçirdim. Atımızla ayrı yönlere gitmeye karar verdik. Kısa süre şuur kaybı oldu ama şu anda gayet iyiyim. Ufak tefek hasarlarımız var, onlar da kısa sürede toparlanacak. Arayan soranlara çok teşekkür ederim. Her şey yolunda merak etmeyiz" ifadelerini kullandı.

Sette kaza geçiren Sinan Albayrak sessizliğini bozdu: Bir süre şuurumu kaybettim, yaralarım var
Sette kaza geçiren Sinan Albayrak sessizliğini bozdu: Bir süre şuurumu kaybettim, yaralarım var
Mehmed Fetihler Sultanı dizisinin oyuncusu Sinan Albayrak sette yaralandı
YORUMLAR (2)
  • Aslan Yiğit: ata binmesini bilmeyen ata binmesin Yanıtla 32 35
  • Eren Türkmen: Ata bişey olmuşmu:) Yanıtla 16 8

Sinan Albayrak, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mehmed Fetihler Sultanı dizisinin oyuncusu Sinan Albayrak sette yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mehmed Fetihler Sultanı dizisinin oyuncusu Sinan Albayrak sette yaralandı - Son Dakika
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