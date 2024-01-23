Mehmed Fetihler Sultanı dizisinin oyuncusu Sinan Albayrak sette yaralandı

Mehmed Fetihler Sultanı dizisinde rol alan Sinan Albayrak, sette attan düşerek yaralandı. Şuurunu kaybeden ve apar topar hastaneye kaldırılan oyuncu, hasta yatağından bir video yayınlayarak sağlık durumunun iyi olduğunu belirti.

Yüzünde yaralar oluşan ve bir kolu alçıya alınan Sinan Albayrak, Instagram hesabından yayınladığı videoda "Ufak bir kaza geçirdim. Atımızla ayrı yönlere gitmeye karar verdik. Kısa süre şuur kaybı oldu ama şu anda gayet iyiyim. Ufak tefek hasarlarımız var, onlar da kısa sürede toparlanacak. Arayan soranlara çok teşekkür ederim. Her şey yolunda merak etmeyiz" ifadelerini kullandı.