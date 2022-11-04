Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Onur Ünlü'den ilginç istek! Duyanlar kulaklarına inanamadı - Son Dakika
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Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Onur Ünlü'den ilginç istek! Duyanlar kulaklarına inanamadı

05.11.2022 15:16

Oyuncu Hazar Ergüçlü, Netflix'in davet gecesine cesur transparan elbisesi ile katıldı. Oyuncu kıyafeti hakkında gelen sorulara "Bu tarz davetlerde gidebildiğim kadar ileri gidiyorum. Onur sürekli transparan kıyafetler giymemi istiyor" sözleriyle cevap verdi.

Uzun süredir kendisinden 19 yaş büyük yönetmen Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü (30), Netflix'in davet gecesine transparan elbisesi ile katıldı.

"BENİ CESARETLENDİRİYOR"

Oyuncu kıyafeti ile ilgili sorulara, "Bu tarz davetlerde gidebildiğim kadar ileri gidiyorum. Onur sürekli transparan kıyafetler giymemi istiyor. Kendisi beni açık giyinmem konusunda cesaretlendiriyor. Hem sanki bir daha ne zaman giyeceğim?" diyerek şaşkınlık yarattı. Hazar Ergüçlü, transparan tarzıyla geceye damga vurdu.

Sevgilisi Bakın Ne İstiyormuş! Duyanlar Şaştı Kaldı
Sevgilisi Bakın Ne İstiyormuş! Duyanlar Şaştı Kaldı
Sevgilisi Bakın Ne İstiyormuş! Duyanlar Şaştı Kaldı
Sevgilisi Bakın Ne İstiyormuş! Duyanlar Şaştı Kaldı
Sevgilisi Bakın Ne İstiyormuş! Duyanlar Şaştı Kaldı
Sevgilisi Bakın Ne İstiyormuş! Duyanlar Şaştı Kaldı
Kaynak: Snob Magazin
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Oyuncu Hazar Ergüçlü katıldığı etkinlikte tüm gözleri üzerinde topladı! İşte cesur kıyafet tercihi Oyuncu Hazar Ergüçlü katıldığı etkinlikte tüm gözleri üzerinde topladı! İşte cesur kıyafet tercihi

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Son Dakika Magazin Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Onur Ünlü'den ilginç istek! Duyanlar kulaklarına inanamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Onur Ünlü'den ilginç istek! Duyanlar kulaklarına inanamadı - Son Dakika
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