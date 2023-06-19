Sevilen sanatçı Halil Taşkın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sevilen sanatçı Halil Taşkın hayatını kaybetti

19.06.2023 09:47

Çocuk yaşta müzik sektörüne girerek adını duyuran şarkıcı Halil Taşkın, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ölüm haberini duyuran şarkıcı Kader, "Canımı kaybettim, ağabeyim, çocukluğumu, gençliğimi kaybettim" diyerek duyurdu.

Zor Kirve, Elveda, Aşığım Seviyorum, Seni Sevmeyen Ölsün, Yıllar Utansın, Bir Yar Sevdim Sivaslı ve Saçıma Kar Yağdı gibi şarkılarıyla tanınan Halil Taşkın, hayatını kaybetti.

"CANIMI, GENÇLİĞİMİ KAYBETTİM"

Başarılı şarkıcının ölüm haberini de yakın arkadaşı şarkıcı Kader duyurdu. Instagram hesabından yaptığı paylaşımla acı haberi veren şarkıcı, "Acımı anlatamam, sanatı, kişiliği, insanlığı, adamlığı saysam bitiremem. Canımı kaybettim. Ağabeyimi, çocukluğumu, gençliğimi kaybettim. Çok şeyler yaşadık seninle, ne turneler ne konserler ne anılar... Hep kalbimde olacaksın. Sanat camiasının başı sağ olsun senin gibi sanatçı zor gelir. Mekanın cennet olsun benim canım. Allah taksiratını affetsin" dedi.

Aldığı ölüm haberi karşısında yıkılan Kader, bir diğer paylaşımında da "Hala inanamıyorum gittiğine. Çok şey paylaştık seninle, ağabeydin, çocukluğumdun, gençliğimdin. Çok üzgünüm çok. Allah mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.

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Halil Taşkın'ın cenaze töreniyle ilgili de bilgi veren şarkıcı, "Dostlar Halil Taşkın'ın cenazesi pazartesi öğlen namazına müteakiben Zeytinburnu Beştelsiz Camii'sinden kaldırılıp Mevlanakapı Mezarlığı'na defnedilecektir" dedi.

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Zeytinburnu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sevilen sanatçı Halil Taşkın hayatını kaybetti - Son Dakika


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