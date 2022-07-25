Şeyma Subaşı, evlenme kararı alıp ayrıldığı eski sevgilisi Modammed Alsaloussi ile tekrar barıştı! - Son Dakika
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Şeyma Subaşı, evlenme kararı alıp ayrıldığı eski sevgilisi Modammed Alsaloussi ile tekrar barıştı!

25.07.2022 16:43

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Şeyma Subaşı'nın paylaştığı son videodaki kişi eski sevgilisi Modammed Alsaloussi çıktı. Alsaloussi ile kahvaltı yaparken bir video yayınlayan Subaşı, eski sevgilisiyle barıştığını açıkladı.

Son günlerde eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile barıştığı iddia edilen Şeyma Subaşı, Instagram hesabından bir erkekle öpüştüğü videoyu yayınladı. Videodaki kişinin kim olduğu merak edilirken beklenen cevap Subaşı'dan geldi.

ESKİ AŞKINA GERİ DÖNDÜ

Günlük hayatında her anını sosyal medya hesabından paylaşan Subaşı, teknede tatil yaptığı bir kişiyle öpüşürken video yayınladı. Subaşı'nın öpüştüğü kişinin de eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi olduğu ortaya çıktı. Subaşı, öpüşme videosunun ardından 1,5 yıllık sevgilisi Mısırlı iş insanıyla kahvaltı yaptığı anları paylaştı. Subaşı, videoda sevgilisinin yüzünü göstermemek için kamerayı hızlıca çevirse de kişinin Meedo olduğu görüldü.

Şeyma Subaşı, eski sevgilisi Modammed Alsaloussi ile barıştı
Şeyma Subaşı, eski sevgilisi Modammed Alsaloussi ile barıştı
Şeyma Subaşı, eski sevgilisi Modammed Alsaloussi ile barıştı
Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından bir erkekle öpüşme videosunu paylaştı
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Sevgilisiyle Teknede Dudak Dudağa! Sevgilisiyle Teknede Dudak Dudağa! Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından bir erkekle öpüşme videosunu paylaştı Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından bir erkekle öpüşme videosunu paylaştı

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Son Dakika Magazin Şeyma Subaşı, evlenme kararı alıp ayrıldığı eski sevgilisi Modammed Alsaloussi ile tekrar barıştı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şeyma Subaşı, evlenme kararı alıp ayrıldığı eski sevgilisi Modammed Alsaloussi ile tekrar barıştı! - Son Dakika
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