Şeyma Subaşı Çöl Partisinde Aşka Geldi - Son Dakika
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Şeyma Subaşı Çöl Partisinde Aşka Geldi

05.09.2022 23:59
Şeyma Subaşı Çöl Partisinde Aşka Geldi

Şeyma Subaşı, sevgilisi Meedo ile birlikte Burning Man'e katıldı. Festivalde aşka gelen Subaşı, bu pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra aşk hayatıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı bir küs bir barışık olduğu Mohammed Alsaloussi ile son dönemde yeniden birlikte.

Aşıklar uzun zamandır tatildeydi. Şeyma Subaşı son olarak Meedo ile birlikte Burning Man'e katıldı.

Burning Man Festivali'ne katılacağı için saçlarını rengarenk bir şekilde ördüren Subaşı daha önceki paylaşımında "En sevdiğim şehirlerden biri olan güzel Miami'den merhaba. Çılgın saçlarımdan anlayabileceğiniz gibi, yine Burning Man'e gidiyorum. Bu, festivale beşinci kez katılışım olacak, ama bu sefer benim için daha özel çünkü Meedo'm ile birlikte gidiyoruz. Dürüst olmak gerekirse onun için daha heyecanlıyım. Hepsi gibi bu da bizim için de çok güzel bir deneyim olacak." açıklamasını yapmıştı.

Festivalde aşka gelen ve ilginç fotoğraflarını paylaşan Subaşı, "Harika ve güzel anlar daha yaşadım... İşleri yapma şeklimiz çok güzeldi ve çok iyiydi... Evet ' iyi - eğlenceli ve doğru ' İşte böyle hissettim ... Kendime saklayacağım ve herkesle paylaşmayacağım çok daha fazla düşünce... Bizimle çok gurur duyuyorum ... Çok seviliyoruz. Sallandık! " notunu düştü.

İşte Şeyma Subaşı ve sevgilisinin festivalden özel kareleri...

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Şeyma Subaşı Çöl Partisinde Aşka Geldi - Son Dakika

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