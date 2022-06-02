Shakira ve Pique ayrılıyor mu? İhanet iddiası bomba etkisi yarattı - Son Dakika
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Shakira ve Pique ayrılıyor mu? İhanet iddiası bomba etkisi yarattı

02.06.2022 10:27

Ünlü şarkıcı Shakira, yıldız futbolcu Gerard Pique'yi başka bir kadınla ilişki yaşarken yakaladı. Evinde ihanete uğrayan Shakira'nın Pique'den ayrılıcağı açıklandı.

Dünya futbolunun en ünlü isimlerinden biri olan Gerard Pique ile müzik dünyasının efsane ismi Shakira'nın ilişkisinde yaşanan problemler İspanyol basınında manşet oldu. Çiftin yıllardır süren ilişkisi ihanet yüzünden sarsıldı.

EVE GELDİĞİ SIRADA BAŞKA BİR KADINLA YAKALADI

İspanyol yayın organı El Periodico'nun iddiasına göre, Gerard Pique, Shakira'yı aldattı. Shakira eve geldiği sırada Gerard Pique'yi başka bir kadınla ilişki yaşarken yakaladı. Pique ise 'Ben masumum' diyerek kendisini savundu. Gerard Pique'nin Barselona'daki eski dairesinde kaldığı ve ilişkilerinde bir problem yaşandığı öne sürüldü.

TAKIM ARKADAŞININ ANNESİYLA İLİŞKİ YAŞIYOR

İddiaya göre yıldız futbolcunun ilişki yaşadığı kadın, Barcelonalı genç yıldız Gavi'nin annesi olduğu ortaya çıktı. Gavi'nin ise olaydan haberi yok.

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Shakira, Magazin, Son Dakika

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