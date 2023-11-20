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Shakira, vergi kaçırma davasında suçlamaları kabul etti - Son Dakika

Shakira, vergi kaçırma davasında suçlamaları kabul etti

Kolombiyalı şarkıcı Shakira, İspanya'da vergi kaçırma iddiasıyla hakkında açılan davada suçlamaları kabul ederek anlaşma yoluna gitti. 2012 ile 2014 yılları arasında 6 farklı suçla Maliyeden 14,5 milyon euro vergi kaçırmakla suçlanan Shakira, 2,9 milyon euroluk bir cezayı da ödemeyi kabul etti.

20.11.2023 13:20

Kolombiyalı şarkıcı Shakira lakaplı Isabel Mebarak Ripoll, İspanya'da hakkında 8 yıl 2 ay hapis cezası istenen vergi kaçırma iddiasıyla ilgili davada suçlamaları kabul ederek, anlaşma yoluna gitti. Vergi kaçırdığını kabul eden şarkıcı 2,9 milyon euro ödeyecek.

14,5 MİLYON EURO KAÇIRMAKLA SUÇLANIYORDU

Barselona İl Mahkemesinde bugün başlayan davaya gelen Shakira'yı kalabalık bir basın grubu takip etti. Mahkeme kaynaklarından edinilen bilgilerde, İspanya'da yaşadığı dönemle bağlantılı olarak, 2012 ile 2014 yılları arasında 6 farklı suçla Maliyeden 14,5 milyon euro vergi kaçırmakla suçlanan Shakira'nın, 2,9 milyon euroluk bir cezayı da ödemeyi kabul ederek, anlaştığı bildirildi.

Vergi kaçırma suçlamasını kabul eden Shakira, 2,9 milyon euro ceza ödeyecek

8 YIL HAPSİ İSTENİYORDU

Normal şartlarda, 117 kişinin tanık olarak yazıldığı davanın 12 duruşma olarak sürmesi öngörülüyordu. Eski Barcelonalı futbolcu Gerard Pique ile birlikte olduğu sırada bir dönem Barselona'da yaşayan Shakira, ülke yasalarına göre 183 günden fazla burada ikamet ettiği için vergi mükellefi olmuştu. Savcılık, Shakira'yı, İspanya'da vergi ödemekten kaçınmak için gelirlerini ve varlıklarını İspanyol Vergi Dairesinden gizleyerek, İngiliz Virgin Adaları, Cayman Adaları, Malta, Panama ve Lüksemburg merkezli bir şirket ağına aktarmakla suçlamıştı. Shakira hakkında savcılık 8 yıl 2 ay hapis ve toplamda 23 milyon avroya yakın para cezası talep ediyordu.

Vergi kaçırma suçlamasını kabul eden Shakira, 2,9 milyon euro ceza ödeyecek
Vergi kaçırma suçlamasını kabul eden Shakira, 2,9 milyon euro ceza ödeyecek
Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Shakira, vergi kaçırma davasında suçlamaları kabul etti - Son Dakika
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