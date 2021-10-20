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Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı - Son Dakika

Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı

20.10.2021 15:50

Taksim'de bulunan bir otele iki kadınla giriş yaparken görüntülenen Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural, "Aksi bir şey yazarsanız büyük olay çıkartırım" sözleriyle kendini görüntüleyen gazetecileri tehdit etti.

Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın büyük oğlu Engincan Ural, Emirgan'da bulunan bir mekanda iki kadınla eğlendi. Ural, mekandan çıktıktan sonra Taksim'de bulunan bir otele iki kadınla giriş yaparken yakalandı.

MAL KABUL KAPISINDAN GİRİŞ YAPTI

Otele mal kabul kapısından giriş yapan Engincan Ural, görüntülendiğini fark edince panik yaptı. Yanındaki kadınları arabaya saklamaya çalışan Ural, ne yazık ki başarılı olmadı.

İki kadınla otele girerken yakalanan Sibel Can'ın oğlu gazetecileri tehdit etti: Aksi bir şey yazarsanız büyük olay çıkartırım

"AKSİ BİR ŞEY YAZARSANIZ OLAY ÇIKARTIRIM"

Ural'ın yanındaki kadınlardan biri bağırarak, "Mekan çıkışı çok içtik, sarhoş olduğu için arkadaşımızı evine bırakalım dedik. Olay bundan ibarettir aksi bir şey yazarsanız büyük olay çıkartırım!" şeklinde konuşarak gazetecileri tehdit etti.

İşte o ana ilişkin kareler;

İki kadınla otele girerken yakalanan Sibel Can'ın oğlu gazetecileri tehdit etti: Aksi bir şey yazarsanız büyük olay çıkartırım
İki kadınla otele girerken yakalanan Sibel Can'ın oğlu gazetecileri tehdit etti: Aksi bir şey yazarsanız büyük olay çıkartırım
Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı

Sibel Can, Emirgan, Taksim, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı - Son Dakika Magazin


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