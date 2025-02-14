Sibel Can, yeni tarzıyla Lady Gaga'ya benzetildi: Sosyal medyanın diline düştü - Son Dakika
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Sibel Can, yeni tarzıyla Lady Gaga'ya benzetildi: Sosyal medyanın diline düştü

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Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın yeni albümünün kapak fotoğrafını sosyal medyanın diline düştü. Yeni tarzıyla Lady Gaga'ya benzetilen sanatçı, yeni albümünden çok ilginç tarzıyla dikkat çekti.

14.02.2025 10:50  Güncelleme: 11:02
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Sibel Can, yeni albüm kapağını paylaştı. Şarkıcının yeni tarzı Lady Gaga'ya benzetilirken, sosyal medyanın diline düştü.

Ünlü şarkıcı Sibel Can, beş yıl aradan sonra çıkardığı "Drama" adlı albümünden fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Sibel Can, yeni tarzıyla Lady Gaga'ya benzetildi: Sosyal medyanın diline düştü

Instagram hesabından yeni albümünün kapak fotoğrafını paylaşan sanatçı, paylaşımına "Ve sonunda o gün geldi… 12 şarkılık yeni albümüm "DRAMA" bu gece 00:00'da tüm müzik platformlarında yayında! Bu sadece bir albüm değil; bir hikaye, bir yolculuk, bir deneyim… DRAMA, sevginin, kayıpların ve yeniden doğuşun albümü. DRAMA, benim ruhumu, kalbimi ve müziğe olan bağlılığımı taşıyan bir eser. Umarım siz de dinlediğinizde bu tutkuyu ve emeği hissedersiniz" notunu düştü.

TARZINA YORUM YAĞDI

Sibel Can'ın siyahlara büründüğü kare, dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga'ya benzetildi. İşte sanatçıya sosyal medyadan gelen yorumlar...

Sibel Can, yeni tarzıyla Lady Gaga'ya benzetildi: Sosyal medyanın diline düştü
Sibel Can, yeni tarzıyla Lady Gaga'ya benzetildi: Sosyal medyanın diline düştü
Sibel Can, yeni tarzıyla Lady Gaga'ya benzetildi: Sosyal medyanın diline düştü
Sibel Can, yeni tarzıyla Lady Gaga'ya benzetildi: Sosyal medyanın diline düştü
Sibel Can, yeni tarzıyla Lady Gaga'ya benzetildi: Sosyal medyanın diline düştü
Sibel Can, yeni tarzıyla Lady Gaga'ya benzetildi: Sosyal medyanın diline düştü
Sibel Can, yeni tarzıyla Lady Gaga\'ya benzetildi: Sosyal medyanın diline düştü

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Son Dakika Magazin Sibel Can, yeni tarzıyla Lady Gaga'ya benzetildi: Sosyal medyanın diline düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Sagamore:
    olsa olsa Lady kaka olur 8 0 Yanıtla
  • Kemsl:
    zavallı kari 3 0 Yanıtla
  • Beykozlu:
    Sibel GaGa :)) ulan ne hallere düşürüyorsunuz kendinizi İnsan parası ile bu kadar mı kötü görünür yazık doğallık her şeydir . 2 0 Yanıtla
  • altan eroglu:
    çizgini hiç bozmayacaktin leydi ka.ka olmuşun.kendin ol daha çok sevilirsin 0 0 Yanıtla
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