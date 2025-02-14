Sibel Can, yeni tarzıyla Lady Gaga\'ya benzetildi: Sosyal medyanın diline düştü

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Sibel Can, yeni albüm kapağını paylaştı. Şarkıcının yeni tarzı Lady Gaga'ya benzetilirken, sosyal medyanın diline düştü.

Ünlü şarkıcı Sibel Can, beş yıl aradan sonra çıkardığı "Drama" adlı albümünden fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Instagram hesabından yeni albümünün kapak fotoğrafını paylaşan sanatçı, paylaşımına "Ve sonunda o gün geldi… 12 şarkılık yeni albümüm "DRAMA" bu gece 00:00'da tüm müzik platformlarında yayında! Bu sadece bir albüm değil; bir hikaye, bir yolculuk, bir deneyim… DRAMA, sevginin, kayıpların ve yeniden doğuşun albümü. DRAMA, benim ruhumu, kalbimi ve müziğe olan bağlılığımı taşıyan bir eser. Umarım siz de dinlediğinizde bu tutkuyu ve emeği hissedersiniz" notunu düştü.

TARZINA YORUM YAĞDI

Sibel Can'ın siyahlara büründüğü kare, dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga'ya benzetildi. İşte sanatçıya sosyal medyadan gelen yorumlar...