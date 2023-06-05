Bendeniz'den Beşiktaşlı Simge Sağın'ın Galatasaray'ın şampiyon kutlamasına katılmasına tepki: Rezil Beşiktaşlı - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Bendeniz'den Beşiktaşlı Simge Sağın'ın Galatasaray'ın şampiyon kutlamasına katılmasına tepki: Rezil Beşiktaşlı

05.06.2023 10:53

Şarkıcı Bendeniz, Beşiktaşlı olmasına rağmen "Aşkın Olayım" şarkısıyla Galatasaraylı tarafların gözdesi olan Simge'nin şampiyonluk kutlamasına katılmasına tepki gösterdi. Simge'ye sitem eden Bendeniz, "Rezil Beşiktaşlı" yorumunu yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında şampiyon Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Aslan, şampiyon olarak çıktığı derbide ezeli rakibini farkla mağlup etti. 23'üncü şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray'ın özel gecesinde Mauro Icardi ve Simge Sağın sahneye birlikte çıktı. İkili, "Aşkın Olayım" şarkısını söyleyerek tribünleri coşturdu. Görüntülerin sosyal medyanın gündemine oturmasının ardından Simge'ye tepki geldi.

"REZİL BEŞİKTAŞLI"

Beşiktaşlı olan Simge Sağın'ın Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına katılmasına ilk tepki şarkıcı Bendeniz'den geldi. Sağın'a sitem eden Bendeniz, "Rezil Beşiktaşlı" yorumunu yaptı. Simge Sağın'ın Bendeniz'in tepkisine cevap verip vermeyeceği de merak konusu oldu.

Bendeniz'den Beşiktaşlı Simge Sağın'ın Galatasaray'ın şampiyon kutlamasına katılmasına tepki: Rezil Beşiktaşlı
Bendeniz'den Beşiktaşlı Simge Sağın'ın Galatasaray'ın şampiyon kutlamasına katılmasına tepki: Rezil Beşiktaşlı
Bendeniz'den Beşiktaşlı Simge Sağın'ın Galatasaray'ın şampiyon kutlamasına katılmasına tepki: Rezil Beşiktaşlı
YORUMLAR (1)
  • haydar topçu: Bendeniz 1990 larda kaldın tutulmas Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
500

Galatasaray, Simge Sağın, Beşiktaş, Bendeniz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bendeniz'den Beşiktaşlı Simge Sağın'ın Galatasaray'ın şampiyon kutlamasına katılmasına tepki: Rezil Beşiktaşlı - Son Dakika


Son Dakika
11:09 Kocası ve kardeşinin sarmaş dolaş dansı tepki çekti! Dilan Polat küfrederek cevap verdi
11:08 Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı görevini devraldı
11:08 Alparslan Bayraktar, Enerji Bakanlığı görevini devraldı
10:56 Kocası ve kardeşinin sarmaş dolaş dansı tepki çekti! Dilan Polat küfrederek cevap verdi
10:56 Herkes merak ediyordu! Görevi devralan Hakan Fidan'ın sesi ilk kez duyuldu
10:55 Görevi devralan yeni Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar anne ve babasına teşekkür ederken boğazı düğümlendi
10:52 Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında ekrana getirdiği hologram aslan dalga konusu oldu
10:42 Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında ekrana getirilen hologram aslan dalga konusu oldu
10:44 Son Dakika: Dışişleri'nde devir teslim! Hakan Fidan görevi devraldı, işte ilk sözleri
10:36 Son Dakika: Dışişleri'nde devir teslim! Hakan Fidan görevi devraldı, işte ilk sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2023 11:25:34. #1.12#
SON DAKİKA: Bendeniz'den Beşiktaşlı Simge Sağın'ın Galatasaray'ın şampiyon kutlamasına katılmasına tepki: Rezil Beşiktaşlı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement