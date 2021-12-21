Simit sözleriyle gündem olan Hülya Avşar'a Zeki Kayahan Coşkun'dan tepki: O radyasyonlu çayı da önermişti

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, önceki gün basın mensuplarıyla sohbet ederken ekonomi hakkında konuşurken "Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bugünler de biraz kolay atlatılacak" dedi. Bu sözleriyle gündemden düşmeyen Avşar, sosyal medyada trend olurken vatandaşlardan tepkiler gelmeye devam ediyor.

"GEREKİRSE SİMİT YENECEK"

Avşar, "Ekonominin sanatçılara nasıl yansıması oluyor?" sorusu üzerine "Ekonomik krizin herkese ve her kesime mutlaka yansıması oluyor. Benim bildiğim bir tek şey var. Türkiye'de hatta şimdiki duruma göre dünyada eğer hayattaysan, mutlaka bu tür günleri, bu zamanları öngörüp biraz daha farklı yaşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bugünler de biraz kolay atlatılacak. Biraz bizim bu işi, insanlar olarak bireysel halletmemiz gerekir diye düşünüyorum" dedi.

"VATANDAŞA RADYASYONLU ÇAY ÖNERİYORDU"

Ünlü ismin bu sözlerine radyo programcısı Zeki Kayahan Coşkun'dan da tepki gecikmedi. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Avşar'ın 'radyasyonlu çay' önerdiği bir haberi hatırlatan Coşkun, "Hülya Avşar böyledir... Gerekirse simit ye' der yoksula, garibana… Çernobil patlamış. Çaya, fındığa radyasyon bulaşmış. Topraklarımız zehirlenmiş. Karadeniz hala kanserden kırılıyor. O dönemde, mevcut egemen güce destek için radyasyonlu çay içmeyi öneriyordu halka" ifadelerini kullandı.

Türkiye ekonomisini değerlendirirken "Gerekirse simit yenecek" diyen Hülya Avşar'a tepkiler çığ gibi büyüyor