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Simit sözleriyle gündem olan Hülya Avşar'a Zeki Kayahan Coşkun'dan tepki: O radyasyonlu çayı da önermişti - Son Dakika

Simit sözleriyle gündem olan Hülya Avşar'a Zeki Kayahan Coşkun'dan tepki: O radyasyonlu çayı da önermişti

21.12.2021 12:15

Geçtiğimiz günlerde ekonomiyi değerlendirirken "Gerekirse simit yenecek" diyen Hülya Avşar'a gelen tepkilerin ardı arkası kesilmedi. Ünlü radyo programcısı Zeki Kayahan Coşkun da Avşar'ın yıllar önce vatandaşa radyasyonlu çay önermesini gündeme getirdi.

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, önceki gün basın mensuplarıyla sohbet ederken ekonomi hakkında konuşurken "Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bugünler de biraz kolay atlatılacak" dedi. Bu sözleriyle gündemden düşmeyen Avşar, sosyal medyada trend olurken vatandaşlardan tepkiler gelmeye devam ediyor.

"GEREKİRSE SİMİT YENECEK"

Avşar, "Ekonominin sanatçılara nasıl yansıması oluyor?" sorusu üzerine "Ekonomik krizin herkese ve her kesime mutlaka yansıması oluyor. Benim bildiğim bir tek şey var. Türkiye'de hatta şimdiki duruma göre dünyada eğer hayattaysan, mutlaka bu tür günleri, bu zamanları öngörüp biraz daha farklı yaşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bugünler de biraz kolay atlatılacak. Biraz bizim bu işi, insanlar olarak bireysel halletmemiz gerekir diye düşünüyorum" dedi.

"VATANDAŞA RADYASYONLU ÇAY ÖNERİYORDU"

Ünlü ismin bu sözlerine radyo programcısı Zeki Kayahan Coşkun'dan da tepki gecikmedi. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Avşar'ın 'radyasyonlu çay' önerdiği bir haberi hatırlatan Coşkun, "Hülya Avşar böyledir... Gerekirse simit ye' der yoksula, garibana… Çernobil patlamış. Çaya, fındığa radyasyon bulaşmış. Topraklarımız zehirlenmiş. Karadeniz hala kanserden kırılıyor. O dönemde, mevcut egemen güce destek için radyasyonlu çay içmeyi öneriyordu halka" ifadelerini kullandı.

Simit çıkışıyla gündem olan Hülya Avşar'a Zeki Kayahan Coşkun'dan tepki: O radyasyonlu çayı da önermişti

Simit sözleriyle gündem olan Hülya Avşar'a Zeki Kayahan Coşkun'dan tepki: O radyasyonlu çayı da önermişti
Türkiye ekonomisini değerlendirirken "Gerekirse simit yenecek" diyen Hülya Avşar'a tepkiler çığ gibi büyüyor

Zeki Kayahan Coşkun, Hülya Avşar, Ekonomi, Radyo, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Simit sözleriyle gündem olan Hülya Avşar'a Zeki Kayahan Coşkun'dan tepki: O radyasyonlu çayı da önermişti - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Simit sözleriyle gündem olan Hülya Avşar'a Zeki Kayahan Coşkun'dan tepki: O radyasyonlu çayı da önermişti - Son Dakika
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