Sinan Akçıl, Müge Anlı ile aşk yaşadığı iddialarına yanıt verdi: Bununla ilgili gerçekten konuşmak istemiyorum - Son Dakika
Üye Girişi

Sinan Akçıl, Müge Anlı ile aşk yaşadığı iddialarına yanıt verdi: Bununla ilgili gerçekten konuşmak istemiyorum

06.06.2022 21:14

Geçtiğimiz aylarda Müge Anlı ile Sinan Akçıl'ın bir restoranda baş başa görüntülenmesiyle "aşk yaşıyorlar" iddiaları ortaya atılmıştı. Akçıl konuyla ilgili, "Bununla ilgili gerçekten konuşmak istemiyorum. Türkiye'de arkadaşlık yapmaktan çok gurur duyduğum nadir bulunan karakterlerden biri Müge... Böyle sorulara cevap vermektense onun nasıl düzgün bir insan olduğunu ve nasıl başarılı işler yaptığını konuşalım" dedi.

Müge Anlı, ATV ekranlarında yaptığı programla, reyting rekorları kırıyor. Cinayetleri ortaya çıkarması ve kayıpları bulması nedeniyle sosyal medyanın da en çok konuştuğu isimlerin başında gelen Müge Anlı, geçtiğimiz aylarda şarkıcı Sinan Akçıl ile baş başa görüntülendi. Sarıyer'de bir restoranda yemek yiyen ikilinin buluşma nedeni merak konusu olmuştu.

"ARKADAŞLIK YAPMAKTAN GURUR DUYDUĞUM BİRİ"

Şarkıcı Sinan Akçıl, aşk iddiaları sonrası Magazin Hattı'na konuştu. Akçıl, "Bununla ilgili gerçekten konuşmak istemiyorum. O çok değerli bir insan. Türkiye'de arkadaşlık yapmaktan çok gurur duyduğum nadir bulunan karakterlerden biri Müge... Böyle sorulara cevap vermektense onun nasıl düzgün bir insan olduğunu ve nasıl başarılı işler yaptığını konuşalım. O yüzden böyle şeyler konuşulmamalı" ifadelerini kullandı.

Müge Anlı ile aşk yaşadığı iddia edilen Sinan Akçıl sessizliği bozdu: Bununla ilgili konuşmak istemiyorum

GEÇTİĞİMİZ AY BURCU KIRATLI İLE BOŞANDI

Sinan Akçıl, geçtiğimiz ay oyuncu Burcu Kıratlı'dan boşanmıştı. Sinan Akçıl, hayranı olduğu Müge Anlı'nın sözlerinden ilham alarak geçtiğimiz aylarda 'Durum Çok Acil' şarkısını yazdı.

"MÜGE ANLI HAYRANIYIM"

Anlı'nın canlı yayınına çıkan şarkıcı, "İtiraf ediyorum. Gerçek bir Müge Anlı hayranıyım. Her gün izliyorum, Allah Türkiye'yi Müge Anlı'sız bırakmasın" ifadelerini kullandı.

Müge Anlı ile aşk yaşadığı iddia edilen Sinan Akçıl sessizliği bozdu: Bununla ilgili konuşmak istemiyorum
Müge Anlı ile aşk yaşadığı iddia edilen Sinan Akçıl sessizliği bozdu: Bununla ilgili konuşmak istemiyorum
YORUMLAR
500
Gıda krizinin yaşandığı iddiasına Tarım ve Orman Bakanı Kirişci yanıt verdi: Bu sene olumsuzluk yaşamayacağız Gıda krizinin yaşandığı iddiasına Tarım ve Orman Bakanı Kirişci yanıt verdi: Bu sene olumsuzluk yaşamayacağız Sıla Türkoğlu'ndan Aşk İddialarına Bomba Yanıt Sıla Türkoğlu'ndan Aşk İddialarına Bomba Yanıt
Kaynak: Snob Magazin

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sinan Akçıl, Müge Anlı ile aşk yaşadığı iddialarına yanıt verdi: Bununla ilgili gerçekten konuşmak istemiyorum - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
20:56 İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, PKK yanlısı gösteri nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
20:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal yardımlarla ilgili yeni gelişmeleri paylaştı: 15 milyar liralık paket geliyor
20:12 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Platin Jübile kutlamalarına Prens Louis'in sevimli halleri damga vurdu
18:46 Bina yalıtımlarıyla ilgili hazırlanan destek paketinde yeni gelişme: 50 bin liraya kadar kredi imkanı sağlanacak
18:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ek gösterge açıklaması sonrası memur emeklisinin maaşı bin liradan, ikramiyesi ise 50 bin liradan fazla artacak
18:19 Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu iktidar faiz artırmayacak, düşürmeye devam edecek
18:13 Cinsel ilişki görüntülerinin servis edilmesi sonrası meslek hayatını bitiren Ali Kırca yıllar sonra ortaya çıktı
17:57 Rögar kapağını açan işçiler, çıkan yüzlerce böcek nedeniyle zor anlar yaşadı
17:49 Merih Demiral'a dünyanın en zengin kulübü talip oldu
17:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merakla beklenen Kabine toplantısı sonrası 3600 ek gösterge açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 21:18:17. #1.12#
SON DAKİKA: Sinan Akçıl, Müge Anlı ile aşk yaşadığı iddialarına yanıt verdi: Bununla ilgili gerçekten konuşmak istemiyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement