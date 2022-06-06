Sinan Akçıl, Müge Anlı ile aşk yaşadığı iddialarına yanıt verdi: Bununla ilgili gerçekten konuşmak istemiyorum

Müge Anlı, ATV ekranlarında yaptığı programla, reyting rekorları kırıyor. Cinayetleri ortaya çıkarması ve kayıpları bulması nedeniyle sosyal medyanın da en çok konuştuğu isimlerin başında gelen Müge Anlı, geçtiğimiz aylarda şarkıcı Sinan Akçıl ile baş başa görüntülendi. Sarıyer'de bir restoranda yemek yiyen ikilinin buluşma nedeni merak konusu olmuştu.

"ARKADAŞLIK YAPMAKTAN GURUR DUYDUĞUM BİRİ"

Şarkıcı Sinan Akçıl, aşk iddiaları sonrası Magazin Hattı'na konuştu. Akçıl, "Bununla ilgili gerçekten konuşmak istemiyorum. O çok değerli bir insan. Türkiye'de arkadaşlık yapmaktan çok gurur duyduğum nadir bulunan karakterlerden biri Müge... Böyle sorulara cevap vermektense onun nasıl düzgün bir insan olduğunu ve nasıl başarılı işler yaptığını konuşalım. O yüzden böyle şeyler konuşulmamalı" ifadelerini kullandı.

GEÇTİĞİMİZ AY BURCU KIRATLI İLE BOŞANDI

Sinan Akçıl, geçtiğimiz ay oyuncu Burcu Kıratlı'dan boşanmıştı. Sinan Akçıl, hayranı olduğu Müge Anlı'nın sözlerinden ilham alarak geçtiğimiz aylarda 'Durum Çok Acil' şarkısını yazdı.

"MÜGE ANLI HAYRANIYIM"

Anlı'nın canlı yayınına çıkan şarkıcı, "İtiraf ediyorum. Gerçek bir Müge Anlı hayranıyım. Her gün izliyorum, Allah Türkiye'yi Müge Anlı'sız bırakmasın" ifadelerini kullandı.