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Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, yeniden boşanma kararı aldı - Son Dakika

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, yeniden boşanma kararı aldı

03.02.2022 11:53

Geçtiğimiz sene ikinci kez evlenen Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı çifti yeniden boşanma kararı aldı. Bir süredir ayrı yaşadıklarından bahseden Sinan Akçıl, boşanma işlemlerinin başlatıldığını söyledi.

Şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, 2019 yılında Amsterdam'da nikah masasına oturdu. 9 ay evli kalan çift, aradığı mutluluğu yakalayamayınca tek celsede boşandı. Ayrılıkları 20 gün süren ikili, barıştıktan sonra 2021 yılında yeniden evlendi.

İKİNCİ KEZ BOŞANMA KARARI ALDILAR

Ancak ikili ikinci kez aradığı mutluluğu bulamadı. Bir süredir boşanma haberleriyle gündeme gelen ikili evlerini de ayırdı. Evliliklerini kurtaramayan çift, yeniden boşanma kararı aldı.

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, ikinci kez boşanma kararı aldı

SİNAN AKÇIL: BOŞANIYORUZ

Evliliğiyle ilgili basın mensuplarıyla konuşan Sinan Akçıl, "Olmadı, o süreç artık resmi bir duruma girdi. Boşanıyoruz. İnşallah karşılıklı anlaşarak bitiririz" dedi.

BURCU SOYADINI SİLDİ

Instagram'da 4,5 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu Burcu Kıratlı, sosyal medya hesabından adının yanındaki Akçıl soyadını kaldırdı. Ancak Akçıl'la olan fotoğraflarını silmedi.

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, ikinci kez boşanma kararı aldı
Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, ikinci kez boşanma kararı aldı
Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, ikinci kez boşanma kararı aldı
Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, ikinci kez boşanma kararı aldı
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Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl, Evlilik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, yeniden boşanma kararı aldı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, yeniden boşanma kararı aldı - Son Dakika
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