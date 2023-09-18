36 yaşındaki sinema oyuncusu Merve Kayaalp babasına ait silahla intihar etti

Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan sinema oyuncusu Merve Kayaalp (36), babasına ait ruhsatlı tabanca ile başına ateş ederek yaşamına son verdi.

İHBAR ÜZERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Dalaman'ın Gazi Bulvarı'ndaki bir apartmanın ikinci katı balkonundan silah sesi geldiğini duyan çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde sinema oyuncusu Merve Kayaalp'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kayaalp'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

SAKARYA FIRAT VE SAVAŞÇI DİZİLERİNDE ROL ALMIŞTI

Evde kimsenin olmadığı sırada babası Rıza Kayaalp'a ait ruhsatlı tabanca ile yaşamına son veren oyuncu Merve Kayaalp, 'Sakarya Fırat', 'Küçük Kıyamet', 'Düşler ve Umutlar', 'Elif', 'Şeref Meselesi' ve 'Savaşçı' dizilerinde rol almıştı.