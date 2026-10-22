Somer Şef’ten ayrılık sonrası dikkat çeken “yazgı” paylaşımı - Son Dakika
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Somer Şef’ten ayrılık sonrası dikkat çeken “yazgı” paylaşımı

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Somer Şef’ten ayrılık sonrası dikkat çeken “yazgı” paylaşımı
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MasterChef Türkiye jürisi Somer Sivrioğlu’nun nişanlısı Didem Belen, aldatma iddiasıyla ilişkilerinin sona erdiğini duyurdu. Belen’in açıklamasının ardından Instagram hikayesinde “Sonunda üç şey önemli; ne kadar sevdiğin, ne kadar nazik yaşadığın ve yazgında olmayandan nasıl zarafetle vazgeçtiğin” sözlerini paylaşan Sivrioğlu’nun bu hamlesi, ayrılığa gönderme olarak yorumlandı.

MasterChef Türkiye jüri üyesi Somer Sivrioğlu’nun nişanlısı Didem Belen, aldatıldığını öne sürerek ilişkilerinin sona erdiğini duyurdu. Belen’in açıklamasının ardından Sivrioğlu’nun Instagram hikayesinde paylaştığı Mevlana temalı videodaki sözler dikkat çekti. Ünlü şef, iddialara doğrudan yanıt vermedi.

DİDEM BELEN’DEN ALDATMA İDDİASI

Somer Sivrioğlu ile Didem Belen’in evlilik hazırlığı yaptığı birliktelik sona erdi. Belen, Instagram hikayesinde ayrılığın nedenine ilişkin açıklamasında “Huylu huyundan maalesef ki vazgeçmiyor, ve yine aynı kadın, evliyken olduğu gibi nişanlıyken de peşini bırakmıyor” ifadelerini kullandı. Bahsettiği kişinin kim olduğunu açıklamayan Belen, paylaşımını silmemesi halinde hesabının kapattırılmakla tehdit edildiğini de belirtti. Tehdidin kimden geldiğine ilişkin bir isim vermedi.

Somer Şef’ten ayrılık sonrası dikkat çeken “yazgı” paylaşımı
Somer Şef’ten ayrılık sonrası dikkat çeken “yazgı” paylaşımı

SOMER ŞEF’İN HİKAYESİNDEKİ SÖZLER DİKKAT ÇEKTİ

Sivrioğlu ise aldatma ve tehdit iddialarına doğrudan yanıt vermedi. Ünlü şefin Instagram hikayesinde paylaştığı Mevlana temalı videoda, “Sonunda üç şey önemli; ne kadar sevdiğin, ne kadar nazik yaşadığın ve yazgında olmayandan nasıl zarafetle vazgeçtiğin” sözleri yer aldı.

Somer Şef’ten ayrılık sonrası dikkat çeken “yazgı” paylaşımı

Paylaşımın Belen’in açıklamasının ardından gelmesi dikkat çekti. Ancak Sivrioğlu, bu sözlerle ilgili ayrıca bir açıklama yapmadı.

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