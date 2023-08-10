Emmy Ödülleri töreni Hollywood grevleri nedeniyle 4 ay ertelendi

Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından bu yıl 75'incisi düzenlenecek Emmy Ödülleri, Hollywood'daki grev nedeniyle 15 Ocak 2024'te gerçekleşecek. 18 Eylül'de gerçekleşmesi planlanan tören, 11 Eylül terör saldırılarının yaşandığı 2001 yılından bu yana ilk kez erteleniyor.
Hollywood oyuncularını temsil eden Beyaz Perde Aktörleri Derneği ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları birliği (SAG-AFTRA) üyeleri maaş ve yapay zekaya karşı iş güvencesi konusunda görüşmelerin sonuçsuz kalması nedeniyle grev başlatmıştı. Eğer ödül töreni, grev devam ederken gerçekleşecek olsaydı hiçbir oyuncu törene katılamayacaktı.
Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından bu yıl 75'incisi düzenlenecek Emmy Ödülleri için adaylar geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. HBO imzalı Succession dizisi 27 adaylıkla adından söz ettirirken The Last of Us ve The White Lotus en çok adaylık kazanan diğer yapımlar olmuştu.4. sezonuyla ekranlara veda eden Succession dizisi, 27 dalda aday olarak Emmy Ödülleri tarihine geçti.
Succession - 27 dal
The Last Of Us - 24 dal
The White Lotus - 23 dal
Ted Lasso - 21 dal
The Marvelous Mrs. Maisel - 14 dal
The Bear - 13 dal
BEEF - 13 dal
Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story - 13 dal
Wednesday - 12 dal
Barry - 11 dal
Only Murders In The Building - 11 dal
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