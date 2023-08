Emmy Ödülleri töreni Hollywood grevleri nedeniyle 4 ay ertelendi

Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından bu yıl 75'incisi düzenlenecek Emmy Ödülleri, Hollywood'daki grev nedeniyle 15 Ocak 2024'te gerçekleşecek. 18 Eylül'de gerçekleşmesi planlanan tören, 11 Eylül terör saldırılarının yaşandığı 2001 yılından bu yana ilk kez erteleniyor.

GREV BAŞLATILMIŞTI

Hollywood oyuncularını temsil eden Beyaz Perde Aktörleri Derneği ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları birliği (SAG-AFTRA) üyeleri maaş ve yapay zekaya karşı iş güvencesi konusunda görüşmelerin sonuçsuz kalması nedeniyle grev başlatmıştı. Eğer ödül töreni, grev devam ederken gerçekleşecek olsaydı hiçbir oyuncu törene katılamayacaktı.

ADAYLAR AÇIKLANMIŞTI

Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından bu yıl 75'incisi düzenlenecek Emmy Ödülleri için adaylar geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. HBO imzalı Succession dizisi 27 adaylıkla adından söz ettirirken The Last of Us ve The White Lotus en çok adaylık kazanan diğer yapımlar olmuştu.4. sezonuyla ekranlara veda eden Succession dizisi, 27 dalda aday olarak Emmy Ödülleri tarihine geçti.

En çok adaylık kazanan yapımlar ise şöyle;

Succession - 27 dal

The Last Of Us - 24 dal

The White Lotus - 23 dal

Ted Lasso - 21 dal

The Marvelous Mrs. Maisel - 14 dal

The Bear - 13 dal

BEEF - 13 dal

Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story - 13 dal

Wednesday - 12 dal

Barry - 11 dal

Only Murders In The Building - 11 dal