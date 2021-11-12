Son dakika magazin haberleri! 12 Kasım'da yaşanan magazin olayları

Merve Boluğur, kestirdiği kısa saçlarıyla takipçilerinden tam not aldı, başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ eşiyle birlikte Mardin'e gitti, Haluk Levent, gırtlak kanseri sebebiyle sesini kaybeden Tüdanya'ya yardım eli gibi son dakika magazin olaylarının detayları bu sayfada yer almaktadır.

CAMDAKİ KIZ'IN DÜN YAYINLANAN BÖLÜMÜNDE HER ŞEY ORTAYA ÇIKTI

Dün akşam yeni bölümüyle yayınlanan Camdaki Kız'da Nalan'dan boşanmak isteyen Sedat, yasak aşkı Cana ve onun çocuklarıyla yurt dışına kaçmak için plan yaptı. Sedat'a engel olmak isteyen Nalan ise havalimanına gitti. Burada Cana'yı karşısında görünce ihaneti öğrenmiş oldu. Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun başrolünü paylaştığı Camdaki Kız, dün akşam 19. bölümüyle Kanal D ekranında yayınlandı. Heyecanlı anların yaşandığı yeni bölümde Nalan, Sedat'ın ihanetini gözleriyle gördü.

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KIVANÇ TATLITUĞ VE BAŞAK DİZER'DEN MARDİN TURU

Aşıklar Bayramı dizisinin çekimleri için Mardin'de olan Kıvanç Tatlıtuğ, setten arta kalan zamanlarda şehri geziyor. Moda tasarımcısı eşi Başak Dizer ile Midyat'ı gezen Tatlıtuğ, çektiği bazı fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı. Dizer de eşiyle el ele çektirdiği kareyi yayınladı.Kıvanç Tatlıtuğ, 'Aşıklar Bayramı' dizisi için Mardin'de çekimlere devam ediyor. Ünlü oyuncu, setten boş kaldığı zamanı şehri gezerek değerlendiriyor. Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un son durağı ise Mardin Midyat oldu. Oyuncuya, eşi Başar Dizer de eşlik etti.



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HALUK LEVENT'TEN TÜDANYA'YA YARDIM ELİ

Ahbap Derneği'nin kurucusu Levent, Star TV'de yayınlanan programında gırtlak kanserine yakalandığı için sesini kaybeden usta sanatçı Tüdanya'ya yardım edeceklerini açıkladı. Levent'in kendisine yardımcı olacağını öğrenen Tüdanya ise gözyaşlarına boğuldu.80'li yıllarda adından söz ettiren ve Seni Sevmeyen Ölsün isimli şarkısıyla hafızalara kazınan sanatçı Tüdanya, gırtlak kanserine yakalanarak sesini kaybetmişti. Yaşamını İzmir'de sürdüren 60 yaşındaki şarkıcının yardımına ise Haluk Levent yetişti.



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