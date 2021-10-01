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Son dakika magazin haberleri! Gündemdeki son magazin olayları - Son Dakika

Son dakika magazin haberleri! Gündemdeki son magazin olayları

01.10.2021 10:27
Son dakika magazin haberleri! Gündemdeki son magazin olayları, System.String[]

Kiraz Mevsimi dizisinde tanışan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu evleniyor, Sadakatsiz dizisinde rol alan Caner Cindoruk, İspanya'da bir dergiye konuk oldu. Kısa bir süre önce Gökhan Çıra'dan boşanan Selin Ciğerci moda programı ile ekranlarda olacak. Magazin gündeminde yer alan son dakika haberleri ile detaylar sayfamızda yer almaktadır.

İrem Helvacıoğlu ve Fırat Çelik aşkı gündeme damga vurdu. Sevilen çift Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'nun evlilk kararı alması gibi magazin dünyasında yaşanan evlilikler, ayrılıklar ve kavgaların yer aldığı magazin turu haberimizde.

ÖZGE GÜREL VE SERKAN ÇAYOĞLU EVLENİYOR

Son dakika magazin haberleri! Gündemdeki son magazin olayları

6 yıldır birlikte olan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, evlilik yolunda ilk adımı attı. Yolları 2015 yılında "Kiraz Mevsimi" dizisinde kesişen çift, ilişkilerini resmiyete dökmeye hazırlanıyor.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; 2 ay önce çıktıkları Amerika tatilinde Özge Gürel'e sürpriz yaparak evlenme teklif eden Serkan Çayoğlu, "evet" yanıtıyla havalara uçtu. Şu sıralar dizi çekimleri nedeniyle Kıbrıs'ta bulunan yakışıklı oyuncu, proje bitimiyle birlikte nişan yapacak. <<<Haberin devamı için tıkayın>>>

CANER CİNDORUK İSPANYA'DA İLGİ GÖRDÜ

Son dakika magazin haberleri! Gündemdeki son magazin olayları

KANAL D'nin sevilen dizisi "Sadakatsiz"in başrol oyuncularından Caner Cindoruk, İspanya'nın Albacete A Mano dergisine kapak oldu. İspanya'da yayınlanmaya başlayan ve fenomen olan "Sadakatsiz" dizisi ve ülkede yayınlanan diğer dizileri ile çok büyük bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu, canlandırdığı Volkan karakteriyle ilgili konuştu: "Volkan aslında bir erkeğin, kadınların hayatını nasıl mahvedebileceğini gösteriyor. Zaafları olan bir karakter. Bu tür duygu yoğunluğu ve dönüşümlerinin olduğu bir karakteri oynamak beni motive ediyor." <<<Haberin devamı için tıkayın>>>

SELİN CİĞERCİ MODA PROGRAMINDA JÜRİ ÜYELİĞİ YAPACAK

Son dakika magazin haberleri! Gündemdeki son magazin olayları

Gökhan Çıra ile boşanma kararı alan Selin Ciğerci, geçtiğimiz günlerde tek celsede ayrıldı. Bugünlerde Show TV ekranlarında program yapmak için anlaşan Ciğerci, 1 Başka Güzel yarışmasında jürilik yapacak.

2019 yılında muhteşem bir düğünle evlenene Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, 10 Eylül'de tek celsede boşandı. Boşandıktan sonra da Çıra ile arkadaş kalacağını söyleyen Ciğerci, bu zorluk süreci çalışarak atlatmaya karar verdi ve bir televizyon programıyla anlaştı. <<<Haberin devamı için tıklayın>>>

SEAD SAYAN VE ATA ÇAĞLAYAN'IN BİRLİKTE OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Son dakika magazin haberleri! Gündemdeki son magazin olayları

Başarılı sunucu Gökay Kalaycıoğlu, yaptığı programda Seda Sayan'ın kendisinden 15 yaş küçük organizatör Ata Çağlayan ile yeni bir aşka yelken açtığını söyledi.

Haberler.com'un YouTube kanalında Haber Bahane'nin sunuculuğunu yapan Gökay Kalaycıoğlu, Uçankuş TV'deki Hayatın İçinden programında Seda Sayan'ın özel hayatıyla ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı. <<<Haberin devamı için tıklayın>>>

Son dakika magazin haberleri! Gündemdeki son magazin olayları

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Son Dakika Magazin Son dakika magazin haberleri! Gündemdeki son magazin olayları - Son Dakika Magazin


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