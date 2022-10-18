Eurovision'ın efsane sunucusu Bülent Özveren yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Eurovision'ın efsane sunucusu Bülent Özveren yaşamını yitirdi

18.10.2022 08:33

Eurovision Şarkı Yarışması'nın 1975-2012 yıllarında aralıklarla Türkçe sunuculuğunu üstlenen ve 1965 yılında mesleğe başladığı TRT'de uzun yıllar görev yapan Bülent Özveren, tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında yaşamını yitirdi.

Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak yoğun bakıma alınan sunucu Bülent Özveren, 79 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi eşi Sebla Özvere,n sosyal medya hesabından duyurdu.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Sebla Özveren, Twitter'dan vefat eden eşinin fotoğrafını paylaşarak, "Çok üzgünüm. Bülent'i kaybettik. Başımız sağ olsun" ifadesini kullandı.

Son Dakika! Usta sunucu Bülent Özveren tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti

BÜLENT ÖZVEREN KİMDİR?

Bülent Özveren, 1943 yılında İstanbul'da doğdu. 1965 yılında TRT İstanbul radyosunda göreve başladı. 1971 yılında deneme yayınına başlayan TRT İzmir televizyonunda ilk canlı TV yayınlarını gerçekleştirdi. 1972 yılında TRT Haber Dairesi'nin açtığı 'spor spikerliği' sınavını kazanarak diplomalı 'spor spikeri' oldu. 1975 yılında bir program önerisi ile TRT'nin Eurovision Şarkı Yarışması'na ilk kez katılmasını sağladı.

EUROVISION FİNALLERİNİ NAKLEN SUNDU

Bülent Özveren, 1986 yılından 1998 yılına kadar TRT'de yarışma programları hazırladı ve sundu. Aynı dönemde Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye finalleri ve Avrupa finallerini naklen sundu. 1999 yılı sonunda emekli olan Bülent Özveren, TÜRVAK'ta spiker-sunucu bölüm başkanı olarak çalıştı. İstanbul ve Bursa'da çeşitli kurslarda öğretmenlik görevini sürdürdü. 2002 yılı başında bir süre EGE TV genel müdürü olarak çalıştı.

ÜNİVERSİTELERDE KONFERANSLAR VERİYORDU

2013 yılında 'Bir milyon kimin?' adlı yarışma programında Okan Bayülgen ve Gülben Ergen ile jüri üyeliği yapan Bülent Özveren, son olarak İzmit Sanat Merkezi ve Başkent İletişim Merkezi'nde 'spiker-sunucu' bölümlerinde usta öğretici olarak derslere giriyordu ve etkili ve güzel Türkçe konuşma konularında çeşitli üniversite ve kuruluşlarda konferanslar veriyordu.

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Bülent Özveren, Trt, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Eurovision'ın efsane sunucusu Bülent Özveren yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eurovision'ın efsane sunucusu Bülent Özveren yaşamını yitirdi - Son Dakika
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