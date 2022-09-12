Oyuncu Berker Güven ile 14 yaş büyük sevgilisi Nihal Yalçın arasında romantik anlar! Öpücüklere boğdu - Son Dakika
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Oyuncu Berker Güven ile 14 yaş büyük sevgilisi Nihal Yalçın arasında romantik anlar! Öpücüklere boğdu

12.09.2022 01:59

Üç Kız Kardeş dizisinin başrol oyuncusu Berker Güven, Cihangir'de kendisinden 14 yaş büyük sevgilisi ünlü oyuncu Nihal Yalçın'ı öpmeye doyamadı. Çiftin romantik anları kameralara yansıdı.

Kanal D'nin sevilen dizisi Üç Kız Kardeş'te 'Somer Korman' karakterini canlandıran Berker Güven ile oyuncu sevgilisi Nihal Yalçın, önceki akşam Cihangir'de objektiflere yansıdı.

AŞKINI İLAN EDEREK ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

Ayvalık'a iş için bir haftalığına giden sevgilisi Güven'i yolcu eden Yalçın'a sımsıkı sarılan Berker Güven "Arkadaşlar geçenlerde bizim için birbirlerine mesafeliler diye yazmışsınız. Ben Nihal'i çok seviyorum ve ona aşığım o benim canım ona nasıl mesafeli olurum. Lütfen bunu düzeltin" diyerek sevgilisi Yalçın'ı öpmeye ve sarılmaya doyamadı.

İşte çiftin romantik anları...

Berker Güven, 14 yaş büyük aşkı Nihal Yalçın'ı öpmeye doyamadı
Berker Güven, 14 yaş büyük aşkı Nihal Yalçın'ı öpmeye doyamadı
Berker Güven, 14 yaş büyük aşkı Nihal Yalçın'ı öpmeye doyamadı
Berker Güven, 14 yaş büyük aşkı Nihal Yalçın'ı öpmeye doyamadı
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Kaynak: Snob Magazin

Üç Kız Kardeş, Berker Güven, Nihal Yalçın, Cihangir, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Berker Güven ile 14 yaş büyük sevgilisi Nihal Yalçın arasında romantik anlar! Öpücüklere boğdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Oyuncu Berker Güven ile 14 yaş büyük sevgilisi Nihal Yalçın arasında romantik anlar! Öpücüklere boğdu - Son Dakika
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