Fenomen Murat Övüç, sahnede şarkı söylerken eteğine basınca fena düştü - Son Dakika
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Fenomen Murat Övüç, sahnede şarkı söylerken eteğine basınca fena düştü

12.12.2022 15:25

Sosyal medya paylaşımlarıyla fenomen haline gelen ve şarkıcılık yapmaya başlayan Murat Övüç, önceki gün sahnede talihsiz bir kaza yaşadı. Kıyafetinin kuyruğuna basan Övüç, bir anda kendini yerde buldu.

Sosyal medya fenomenliğinin yanı sıra şarkıcılık yapmaya başlayan Murat Övüç, yoğun konser maratonuna devam ediyor. Gösterişli kıyafetleri ve abartılı makyajlarıyla adından söz ettiren Övüç, önceki akşam verdiği bir konserde talihsiz bir kaza yaşadı.

ETEĞİNE BASINCA DÜŞTÜ

Gittiği bir matinede kabarık mavi bir elbise giyen Murat Övüç, yanlışlıkla kıyafetine basan yakın korumasına attığı bakışla dikkat çekti. Şarkıcı, konserinde devamında da şarkı söylediği esnada kıyafetine basınca yere kapaklandı. Övüç'ün düştüğü anlarda arkasında duran kadının çok şaşırmasına da gözlerden kaçmadı.

Şarkıcı Murat Övüç, sahnede eteğine basınca fena düştü

ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

Düştüğü anların kısa sürede sosyal medyada yayıldığını gören Övüç, kendisini eleştirenlere sessiz kalamadı. Instagram hesabından bir video yayınlayan fenomen "Düzce sahnesinde ayağım kayınca düştü, bunu da hemen paylaşmışlar. Düşüşüm sizi sevindirebilir ama bendeki dolarlar, eurolar ve altınlar sizin o aç karnınızı ve sülalenizi doyurmaya yeter. O yüzden sevinmeyin ben düşmem, her zaman zirvedeyim" dedi.

Şarkıcı Murat Övüç, sahnede eteğine basınca fena düştü
Şarkıcı Murat Övüç, sahnede eteğine basınca fena düştü
YORUMLAR (1)
  • Sami Göksu: Boşver sen buna sanat kazası diyelim şöylebir sahnenin tozunu aldım de geç diğer tabirle sahnenin tozunu attırdın Cevap Yaz 1 11 Yayından Kaldır
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Murat Övüç, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Fenomen Murat Övüç, sahnede şarkı söylerken eteğine basınca fena düştü - Son Dakika


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