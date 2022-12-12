Fenomen Murat Övüç, sahnede şarkı söylerken eteğine basınca fena düştü

Sosyal medya fenomenliğinin yanı sıra şarkıcılık yapmaya başlayan Murat Övüç, yoğun konser maratonuna devam ediyor. Gösterişli kıyafetleri ve abartılı makyajlarıyla adından söz ettiren Övüç, önceki akşam verdiği bir konserde talihsiz bir kaza yaşadı.

ETEĞİNE BASINCA DÜŞTÜ

Gittiği bir matinede kabarık mavi bir elbise giyen Murat Övüç, yanlışlıkla kıyafetine basan yakın korumasına attığı bakışla dikkat çekti. Şarkıcı, konserinde devamında da şarkı söylediği esnada kıyafetine basınca yere kapaklandı. Övüç'ün düştüğü anlarda arkasında duran kadının çok şaşırmasına da gözlerden kaçmadı.

ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

Düştüğü anların kısa sürede sosyal medyada yayıldığını gören Övüç, kendisini eleştirenlere sessiz kalamadı. Instagram hesabından bir video yayınlayan fenomen "Düzce sahnesinde ayağım kayınca düştü, bunu da hemen paylaşmışlar. Düşüşüm sizi sevindirebilir ama bendeki dolarlar, eurolar ve altınlar sizin o aç karnınızı ve sülalenizi doyurmaya yeter. O yüzden sevinmeyin ben düşmem, her zaman zirvedeyim" dedi.