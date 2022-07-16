"Sperm bankasından çocuk yapar mısın?" Genç şarkıcı Aleyna Tilki'den çok çarpıcı yanıt - Son Dakika
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"Sperm bankasından çocuk yapar mısın?" Genç şarkıcı Aleyna Tilki'den çok çarpıcı yanıt

16.07.2022 16:24

Kısa bir süre önce, "Çocuk için evlenebilirim" diyen Aleyna Tilki, bir mekandan çıkarken görüntülendi. Magazin muhabirlerinin, "Sperm bankasından çocuk yapmayı düşünür müsünüz?" sorusuna yanıt veren Tilki, "Yok istemem. Babası olsa iyi olur" yanıtını verdi.

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, önceki gün bir erkek arkadaşıyla Rumelihisarı'ndaki bir mekanda kahvaltı yaptı. Mekan çıkışı kendisini bekleyen basın mensuplarıyla sohbet eden Tilki, baş başa kahvaltı yaptığı kişinin çocukluk arkadaşı olduğunu söyledi. Albüm hazırlığı yaptığını söyleyen şarkıcı, çocuk sahibi olma fikri hakkında konuştu.

EVLENECEĞİ ERKEKTEKİ KRİTERLERİNİ SIRALADI

Milliyet'te yer alan habere göre, geçen günlerde "Çocuk için evlenebilirim" diyen Aleyna Tilki bu sözleri hatırlatılınca "Başka türlü evlenmem" diyerek açıklamasının arkasında durdu. Genç şarkıcı, evleneceği erkekte aradığı kriterleri de sıralayarak "Beni kontrol etmeye çalışmayan, özgürlüğümü kısıtlamayan ve beni çok iyi anlayan biriyle evlenebilirim" dedi.

"SPERM BANKASINDAN ÇOCUK YAPMAYI DÜŞÜNMEM"

Tilki, "Sperm bankasından çocuk yapmayı düşünür müsünüz?" sorusunu "Yok, istemem. Sonuç olarak çocuğun normal büyümesi, öteki hissetmemesi gerekiyor. O yüzden bir babası olsa iyi olur yani" diye yanıtladı. "Aşktan yana şansım yok" diyen genç şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti: "Kumarda kaybediyorum deyince, 'Aşkta kazanır mısın' diye sordular. 'Kumarda kaybetmekle alakası yok, onda da şanssız olabiliyor insan' dedim."

Aleyna Tilki'den 'Sperm bankasından çocuk yapar mısın?' sorusuna cevap: İstemem, babası olmalı
Aleyna Tilki'den 'Sperm bankasından çocuk yapar mısın?' sorusuna cevap: İstemem, babası olmalı
Aleyna Tilki'den 'Sperm bankasından çocuk yapar mısın?' sorusuna cevap: İstemem, babası olmalı
Aleyna Tilki'den 'Sperm bankasından çocuk yapar mısın?' sorusuna cevap: İstemem, babası olmalı
YORUMLAR
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Kaynak: Snob Magazin

Rumelihisarı, Aleyna Tilki, Çocuk, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Sperm bankasından çocuk yapar mısın?' Genç şarkıcı Aleyna Tilki'den çok çarpıcı yanıt - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Sperm bankasından çocuk yapar mısın?" Genç şarkıcı Aleyna Tilki'den çok çarpıcı yanıt - Son Dakika
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