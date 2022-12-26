Kurretülayn Matur, "Memen yok" diyen takipçisine iç çamaşırı bedenini söyleyerek yanıt verdi: Kaç beden giymemi istersin? - Son Dakika
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Kurretülayn Matur, "Memen yok" diyen takipçisine iç çamaşırı bedenini söyleyerek yanıt verdi: Kaç beden giymemi istersin?

26.12.2022 12:15

Şubat ayında evlendiği eşi Semih Öztürk'ten boşandığı konuşulan Kurretülayn Matur, bir takipçisinin "Memelerin yok" yorumunda bulunmasına sinirlenerek, "Dakika 1, gol 1. Hemcinslerimden saniyesinde yine psikolojik mobbing. 75A beden giyiyorum. Kaç beden giymemi istersin?" cevabını verdi.

Paylaşımından dolayı TV8'deki işinden kovulan eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten boşanacağı iddiasıyla gündeme gelen Kurretülayn Matur, paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

İÇ ÇAMAŞIRI NUMARASINI SÖYLEYEREK TEPKİ GÖSTERDİ

Son olarak Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nden pozlarını paylaşan Kurretülayn Matur, kendisine gelen bir yorumu çok sinirlendi. Takipçisinin "Ana memeleri yok" mesajını ifşa ederek "Dakika 1, gol 1. Hemcinslerimden saniyesinde yine psikolojik mobbing. 75A beden giyiyorum. Kaç beden giymemi istersin? Özellikle 30-40 yaş arası kadınların özgüven eksiklerini sürekli başka kadınlara baskı yaparak beslenmesi" ifadelerini kullandı.

Kurretülayn Matur 'Memen yok' diyen takipçisine iç çamaşırı bedenine kadar söyleyerek cevap verdi

TAKİPÇİSİNİ İFŞA ETTİ

Matur, aynı takipçisinden gelen "Gördüğümüzü söylüyoruz" mesajını da paylaşarak "Üşenmemiş DM de atmış, Yaptığı çok matah bir şeymiş gibi. Zor bir ömür bu hasetle yaşamak" yanıtını verdi.

Kurretülayn Matur 'Memen yok' diyen takipçisine iç çamaşırı bedenine kadar söyleyerek cevap verdi
Kurretülayn Matur 'Memen yok' diyen takipçisine iç çamaşırı bedenine kadar söyleyerek cevap verdi
Kurretülayn Matur 'Memen yok' diyen takipçisine iç çamaşırı bedenine kadar söyleyerek cevap verdi
Kurretülayn Matur 'Memen yok' diyen takipçisine iç çamaşırı bedenine kadar söyleyerek cevap verdi
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Kurretülayn Matur, Semih Öztürk, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kurretülayn Matur, 'Memen yok' diyen takipçisine iç çamaşırı bedenini söyleyerek yanıt verdi: Kaç beden giymemi istersin? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kurretülayn Matur, "Memen yok" diyen takipçisine iç çamaşırı bedenini söyleyerek yanıt verdi: Kaç beden giymemi istersin? - Son Dakika
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