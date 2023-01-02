Survivor'ın 2023 kadrosu netleşti! İşte yayınlanan fragman ve tüm yarışmacılar - Son Dakika
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Survivor'ın 2023 kadrosu netleşti! İşte yayınlanan fragman ve tüm yarışmacılar

02.01.2023 09:07

Survivor 2023'ün merakla beklenen ünlüler ve gönüllüler kadrosu netlik kazandı. Yayınlanan yeni sezon fragmanında şarkıcı Berdan Mardini'nin diğer yarışmacıların aksine takım elbisesiyle kameraların karşısına geçmesi dikkat çekti.

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen reyting rekortmeni yarışması Survivor 2023'ün kadrosu ve yayın tarihi netleşti. 15 Ocak'ta izleyici karşısına çıkacak olan yarışmanın fragmanları da dikkat çekti.

BERDAN MARDİNİ TAKIM ELBİSE GİYDİ

Tamamen akıl oyunları üzerine kurulu olacak olan Survivor 2023 yarışmasının kadrosunda yer alacak isimler de yayınlanan fragmanlarla netleşmiş oldu. Yarışmanın ünlüler kadrosunda Berdan Mardini, Ümit Erdim, Zeynep Alkan Murat Eken, Yusuf Güney, Seçkin Piriler, Cansu Tuman yer alıyor. Ünlüler takımının yer aldığı fragmandaki en dikkat çeken olay ise şarkıcı Berdan Mardini'nin diğer isimlerin aksine takım elbise giymesi dikkatlerden kaçmadı. İddialı olduğunu vurgulayan şarkıcı, "Değişim dışında hiçbir şey kalıcı değildir. Bu sene Survivor benimle çok değişik olacak. Siz de benim gibi heyecanlı mısınız?" diyor.

GÖNÜLLÜLER TAKIMINLAR FENOMENLER YER ALIYOR

Yarışmanın çoğunluğu sosyal medya fenomenlerinden oluşan gönüllüler takımı ise Aleyna, Gizem Avcı, Osman Can, Özgür Tunga, Asena, Kardelen, Walison, Buse Plan, Aysu Keskin Elanur, Alper Rende, Chaby Han, Halil İbrahim Göker, Kürşat Juan ve Barış Telli'den oluşuyor.

İşte ünlüler takımı yarışmacıları...

Survivor 2023'ten beklenen fragmanlar geldi! İşte tam kadro yarışmacılar
Survivor 2023'ten beklenen fragmanlar geldi! İşte tam kadro yarışmacılar
Survivor 2023'ten beklenen fragmanlar geldi! İşte tam kadro yarışmacılar
Survivor 2023'ten beklenen fragmanlar geldi! İşte tam kadro yarışmacılar
Survivor 2023'ten beklenen fragmanlar geldi! İşte tam kadro yarışmacılar
Survivor 2023'ten beklenen fragmanlar geldi! İşte tam kadro yarışmacılar
Survivor 2023'ten beklenen fragmanlar geldi! İşte tam kadro yarışmacılar
Survivor 2023'ten beklenen fragmanlar geldi! İşte tam kadro yarışmacılar
Survivor 2023'ten beklenen fragmanlar geldi! İşte tam kadro yarışmacılar

İşte Survivor 2023 gönüllüler kadrosu...

Survivor 2023'ten beklenen fragmanlar geldi! İşte tam kadro yarışmacılar
Survivor 2023'ten beklenen fragmanlar geldi! İşte tam kadro yarışmacılar
Survivor 2023'ten beklenen fragmanlar geldi! İşte tam kadro yarışmacılar
Survivor 2023'ten beklenen fragmanlar geldi! İşte tam kadro yarışmacılar
Survivor 2023'ten beklenen fragmanlar geldi! İşte tam kadro yarışmacılar
Survivor 2023'ten beklenen fragmanlar geldi! İşte tam kadro yarışmacılar
Survivor 2023'ten beklenen fragmanlar geldi! İşte tam kadro yarışmacılar
Survivor 2023'ten beklenen fragmanlar geldi! İşte tam kadro yarışmacılar
Survivor 2023'ten beklenen fragmanlar geldi! İşte tam kadro yarışmacılar
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Son Dakika Magazin Survivor'ın 2023 kadrosu netleşti! İşte yayınlanan fragman ve tüm yarışmacılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Survivor'ın 2023 kadrosu netleşti! İşte yayınlanan fragman ve tüm yarışmacılar - Son Dakika
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