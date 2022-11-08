Survivor'ın yıldızı Cemal Can ilk kez itiraf etti: Survivor sonrası psikolog desteği aldım - Son Dakika
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Survivor'ın yıldızı Cemal Can ilk kez itiraf etti: Survivor sonrası psikolog desteği aldım

09.11.2022 10:59

Survivor 2020 şampiyonluğu ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Cemal Can Canseven, "Survivor sonrası psikolog desteği aldım" itirafını yaptı.

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven, özel hayatı ve paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Cemal Can Canseven, geçtiğimiz günlerde Ceyda Düvenci'nun sunduğu 'Bambaşka Sohbetler' adlı programa konuk oldu. Cemal Can, adadan söndükten sonra birkaç ay zorluk yaşadığını ve psikolojisinin bozulduğunu dile getirdi.

"PSİKOLOJİMİ DOĞRU YÜRÜTMEM LAZIM"

Survivor macerasından bahseden Canseven, "Adadan çıkıp normal hayatıma geldiğimde sanki hayatımdan 10 yıl sonraya gitmiş gibiydim. Baktım ki beni milyonlar takip ediyor. Oradayken haberim yoktu, önce dedim ki kendi psikolojimi doğru yürütmem lazım. Herkes arıyor, akarken doldurmanız lazım, şu teklif bu teklif, ama benim özüme dönmem lazım. Odaya kapattım kendimi, sadece ailemle görüştüm. Sosyalleşme sıkıntısı yaşadım. Bir buçuk ay psikologdan destek aldım" ifadelerini kullandı.

Survivor'un Yıldızı Cemal Can eteğindeki taşlarını döktü: Survivor sonrası psikolog desteği aldım

CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

Cemal Can Canseven, 25 Mayıs 1995 İzmir'de doğdu. Annesi Rizeli, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can Canseven, İstanbul'da bulunan Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünde okumaktadır. 2013 yılında Üniversite okumaya başlamıştır.

Survivor'un Yıldızı Cemal Can eteğindeki taşlarını döktü: Survivor sonrası psikolog desteği aldım

Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti ve arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ'lik eğitimi almaya başladı.

Survivor'un Yıldızı Cemal Can eteğindeki taşlarını döktü: Survivor sonrası psikolog desteği aldım

Dj olarak Holifest 2019 da İzmir'de sahneye çıkan Cemal Can Canseven çok sevilen ve takip edilen bir DJ'dir. Aynı zamanda hayatından hiç sporu çıkarmayan Cemal Can Canseven çok iyi bir koşucu ve yüzücüdür. Burcu ikizler, göz rengi yeşil, boyu 1.86 cm, kilosu ise 82'dir.

Survivor'un Yıldızı Cemal Can eteğindeki taşlarını döktü: Survivor sonrası psikolog desteği aldım

Fenomen YouTuber Danla Bilic'in yakın arkadaşı olan Cemal Can Canseven aynı zamanda Survivor 2020'nin şampiyonu olmuştur. Cemal Can Canseven, Kahraman isimli bir şarkı çıkarmıştır ve İşte Bu Benim Masalım dizisinde rol aldı.

Kaynak: Snob Magazin
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Son Dakika Magazin Survivor'ın yıldızı Cemal Can ilk kez itiraf etti: Survivor sonrası psikolog desteği aldım - Son Dakika

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