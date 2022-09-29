Survivor All Star'da aşk yaşayan Mert Öcal ve Sude Burcu çifti nişanlandı - Son Dakika
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Survivor All Star'da aşk yaşayan Mert Öcal ve Sude Burcu çifti nişanlandı

29.09.2022 08:50

Survivor All Star'da aşk yaşadıkları ortaya çıkan oyuncu Mert Öcal ve Sude Burcu, evlilik yolunda ilk adımı atarak, aile arasında gerçekleşen törenle nişanlandı.

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor All Star'da mücadele yaşarken aşk yaşadıkları öğrenilen Sude Burcu ve Mert Öcal'ın ilişkisi yarışmadan sonra da devam etti. Geçtiğimiz günlerde Burcu'ya evlilik teklifi eden Mert Öcal, aldığı "Evet" yanıtıyla evlilik hazırlıklarına başladı.

EVLİLİK TEKLİFİ ETTİ

Dolu dizgin aşk yaşayan Survivor Mert sevgilisi Sude Burcu'ya doğum gününde evlilik teklifinde bulundu. Teklif aldıktan sonra kısa süre şaşkınlık yaşayan güzel yarışmacı "Evet" cevabını verdi. Survivor'dan birçok yarışmacı çifti mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

Aşklarıyla Survivor damga vuran Sude Burcu ve Mert Öcal çifti nişanlandı

NİŞANLANDILAR

İlişkilerini göz önünde yaşayan ve romantik pozlarıyla sık sık isimlerinden söz ettiren ikili, evlilik yolunda ilk adımı atarak dün akşam nişanlandı. 26 yaşındaki Sude Burcu, evde aile arasında yapılan nişan töreninde fıstık yeşili bir abiye elbise tercih ederken Mert Öcal da siyah takım elbise giydi. Sude Burcu'nun İzmir'deki baba evinde gerçekleşen nişan töreninden kareleri de fotoğrafçı Tuğçe Doğruer paylaştı.

İşte çiftin nişan töreninden romantik kareler...

Aşklarıyla Survivor damga vuran Sude Burcu ve Mert Öcal çifti nişanlandı
Aşklarıyla Survivor damga vuran Sude Burcu ve Mert Öcal çifti nişanlandı
Aşklarıyla Survivor damga vuran Sude Burcu ve Mert Öcal çifti nişanlandı
Aşklarıyla Survivor damga vuran Sude Burcu ve Mert Öcal çifti nişanlandı
Aşklarıyla Survivor damga vuran Sude Burcu ve Mert Öcal çifti nişanlandı
Aşklarıyla Survivor damga vuran Sude Burcu ve Mert Öcal çifti nişanlandı
Aşklarıyla Survivor damga vuran Sude Burcu ve Mert Öcal çifti nişanlandı
Aşklarıyla Survivor damga vuran Sude Burcu ve Mert Öcal çifti nişanlandı
Aşklarıyla Survivor damga vuran Sude Burcu ve Mert Öcal çifti nişanlandı
Aşklarıyla Survivor damga vuran Sude Burcu ve Mert Öcal çifti nişanlandı
Survivor yüzüğü! Mert Öcal, Sude Burcu'ya evlilik teklifi etti, genç yarışmacı "evet" dedi
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Sude Burcu, Mert Öcal, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor All Star'da aşk yaşayan Mert Öcal ve Sude Burcu çifti nişanlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Survivor All Star'da aşk yaşayan Mert Öcal ve Sude Burcu çifti nişanlandı - Son Dakika
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