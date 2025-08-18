Survivor Almeda Baylan ölümden döndü - Son Dakika
Survivor Almeda Baylan ölümden döndü

Survivor Almeda Baylan ölümden döndü
18.08.2025 08:27
Survivor Almeda Baylan ölümden döndü
Survivor yarışmasıyla adını duyuran ve diskalifiye edilmesiyle hafızalarda yer eden Almeda Baylan, ölümden döndüğü bir trafik kazası geçirdi. Baylan, kullandığı aracın uçurumdan yuvarlanarak beş takla attığını açıklarken, kaza sonrası çektiği videoda 'Ölümden döndük' diyerek yaşadığı dehşeti anlattı.

Survivor 2025 sezonunda yarışarak adını geniş kitlelere duyuran Almeda Baylan'dan bugün hayranlarını korkutan bir haber geldi. Eski yarışmacı, geçirdiği trafik kazasını gözyaşları içinde sosyal medya hesabından duyurdu.

Survivor Almeda Baylan ölümden döndü

"ÖLÜMDEN DÖNDÜK"

Baylan, Instagram hesabından paylaştığı videoda kullandıkları aracın uçurumdan yuvarlandığını ve beş kez takla attığını açıkladı. O anları büyük panik içinde aktaran ünlü isim, "Arabayla kaza yaptık, 3-5 takla attık, ölümden döndük. Arabamız şu an yanıyor" diyerek yardım istedi.

Kaza anında arabada bulunan herkesin kendi imkânlarıyla araçtan çıkmayı başardığını söyleyen Baylan'ın şok geçirdiği görüntüler de dikkat çekti. Kazanın ardından apar topar hastaneye kaldırılan eski Survivor yarışmacısının sağlık durumunun kontrol altına alındığı öğrenildi.

Survivor Almeda Baylan ölümden döndü

Baylan'ın paylaşımı, hem Survivor izleyicilerini hem de takipçilerini derinden üzdü. Kaza haberi kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, hayranları ünlü isme geçmiş olsun dileklerini iletti.

Son Dakika Magazin Survivor Almeda Baylan ölümden döndü - Son Dakika

