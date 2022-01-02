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Survivor başlamadan performans sıralaması yapan Hakan Hatipoğlu, erkek yarışmacıları kızdırdı - Son Dakika

Survivor başlamadan performans sıralaması yapan Hakan Hatipoğlu, erkek yarışmacıları kızdırdı

02.01.2022 07:49

Survivor Panorama yorumcularından Hakan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından Survivor All Star başlamadan adayların kendisine göre performans sıralamasını yaptı. Listede yer alamayan Yasin Obuz, Mert Öcal ve Furkan Kızılay ise peş peşe paylaşım yaparak Hatipoğlu'na sert bir dille tepki gösterdi.

Her yıl büyük bir ilgiyle izlenen Survivor, bu sene All Star bölümüyle ekrana gelecek. Eski yarışmacıların yer alacağı yarışma başlamadan polemikler başladı. Twitter hesabında Survivor All Star'da yarışmacı performanslarına ilişkin tahminlerini paylaşan Hakan Hatipoğlu'nun bazı isimlere yer vermemesi yarışmacıları kızdırdı.

"BOŞ YAPMAYA DEVAM ET"

Performans tahminlerini Kadın-Erkek sıralaması yaparak Twitter'da paylaşan Hakan Hatipoğlu, listede adını geçirmediği yarışmacıları kızdırdı. Hatipoğlu'na ilk tepkiyi gösteren Yasin Obuz, "Bizi adamdan saymayanı, adam etmesini iyi biliriz. Boş yapmaya devam et...O algılarınızı yerle bir edeceğim eyvallah" dedi.

Survivor başlamadan performans sıralaması yapan Hakan Hatipoğlu, erkek yarışmacıları kızdırdı

"KİMİN NE PERFORMANS YAPACAĞI BELLİ OLMAZ"

Hatipoğlu'nun sözlerine bir tepki de Mert Öcal'dan geldi. Öcal Twitter hesabından, "Kimin ne performans yapacağı hiç belli olmaz. Daha Dominik'e gitmeden yapılan performans değerlendirmeleri çok amatörce. Hangi yarışmacının 100m'yi kaç saniyede koştuğunu veya ne kadar atış çalıştığını kim biliyor?" yazdı.

Survivor başlamadan performans sıralaması yapan Hakan Hatipoğlu, erkek yarışmacıları kızdırdı

"HIRSINI ALAMAMIŞ PAŞAM"

Hatipoğlu'nun sözlerine bir tepki de oyuncu Furkan Kızılay'dan geldi. Instagram hesabından Hatipoğlu'nun paylaşımını yayınlayan Kızılay, "Hırsını alamamış paşam! Demek ki bu sene sadece sahada değil, dışarıda da savaşacağız. Öncelikle şunu söyleyeyim, fragmanda sadece heyecanlıyım, kazanmayı özledim dedim. Çünkü benim savaşım kendimle! Ben kimseyi hor görerek, küçümseyerek gitmiyorum. Bütün arkadaşlarım birbirinden yetenekli kişiler. Böyle bir sıralama yapmak sadece ilgi odağı olmak amaçlıdır" dedi.

Survivor başlamadan performans sıralaması yapan Hakan Hatipoğlu, erkek yarışmacıları kızdırdı
Survivor başlamadan performans sıralaması yapan Hakan Hatipoğlu, erkek yarışmacıları kızdırdı
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Hakan Hatipoğlu, Furkan Kızılay, Yasin Obuz, Mert Öcal, Survivor, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor başlamadan performans sıralaması yapan Hakan Hatipoğlu, erkek yarışmacıları kızdırdı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Survivor başlamadan performans sıralaması yapan Hakan Hatipoğlu, erkek yarışmacıları kızdırdı - Son Dakika
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