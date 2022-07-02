Survivor fan hesabının "Faturalarınızı ben ödeyeceğim" tuzağına düşen kullanıcılar yardım bekliyor!

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor All Star, 30 Haziran'da İstanbul'da yapılan finalle şampiyonu belirledi. Bu yılın Survivor All Star yarışmasında Nisa Bölükbaşı ve Adem Kılıçcı finale yükselirken, yarışmanın kazanan ismi SMS oylamasıyla Nisa Bölükbaşı oldu. Yarışmanın bitmesiyle SMS gönderen birçok kişi sosyal medya hesaplarından telefon faturalarını paylaşarak dolandırıldıklarını ileri sürdü.

"FATURALARI ÖDEYECEĞİM" DİYEREK KANDIRDI

Sosyal medyada dolaşan iddiaya göre, bir Survivor fan hesabı, takipçilerine faturalarının hepsini kendisinin ödeyeceğini söyleyerek desteklediği adaya SMS göndermelerini istedi. Birçok kullanıcı da kişiye güvenerek peş peşe Nisa'ya oy göndermeye başladı. Faturaları geldiğinde hesabın sahibine ulaşamayan birçok mağdur, faturalarını yayınlayarak kandırıldıklarını söyledi. Twitter'da peş peşe faturalarını yayınlayarak yardım çağrısında bulunan kullanıcılar, tepkilerin de hedefi oldu.