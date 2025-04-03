Sutyensiz poz veren model, fiziğiyle ağızları açık bıraktı - Son Dakika
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Sutyensiz poz veren model, fiziğiyle ağızları açık bıraktı

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Ünlü model Gisele Bundchen, üçüncü çocuğunu dünyaya getirdikten sonraki ilk reklam kampanyasını İsveç-Alman markası Marc O'Polo için gerçekleştirdi. Sahilde yapılan çekimler muhtemelen hamileliğinin erken dönemlerinde gerçekleşti. Gisele, 37 yaşındaki erkek arkadaşı Joaquim Valente ile Şubat ayında bebeğini dünyaya getirdi.

03.04.2025 13:03  Güncelleme: 13:09
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44 yaşındaki Gisele Bundchen'in üçüncü çocuğunu dünyaya getirdikten sonraki ilk reklam kampanyası Salı günü sosyal medyada yayınlandı.

Ünlü model, İsveç-Alman markası Marc O'Polo'nun 2025 ilkbahar koleksiyonunu tanıttı. Sahilde gerçekleştirilen çekimler muhtemelen Gisele'nin hamileliğinin erken dönemlerinde yapılmıştı, çünkü fotoğraflarda hamilelik belirtisi görünmüyordu.

Fotoğraflardan birinde açık bir gömlek giyen Gisele sütyensiz poz verirken, diğer bir karede ise atlet içinde yine sütyensiz görünüyordu. Marc O'Polo'nun Instagram sayfasında paylaşılan fotoğrafların altında "Doğadan esinlenen zarafet: Keten, boyanmamış pamuk ve süet rahat, hafif ve yazlık katmanlarla buluşuyor" yazıyordu.

Gisele, 37 yaşındaki erkek arkadaşı Joaquim Valente ile Şubat ayında bebeğini dünyaya getirdiğini açıklamıştı. Çift henüz bebeğin ismini paylaşmadı. Bu, Brezilyalı süpermodel için üçüncü çocuk oldu. Gisele'nin eski eşi Tom Brady (47) ile 11 yaşında bir kızı (Vivian Lake) ve 15 yaşında bir oğlu (Benjamin Rein) bulunuyor.

Gisele ve Joaquim, 2023 Haziran'ında birlikte görülmeye başlamışlardı. Bu ilişki, Gisele'nin Tom Brady ile 13 yıllık evliliğini bitirmesinden yaklaşık bir yıl sonra başladı. Kaynaklar, Gisele'nin yeni ilişkisinde "kendini daha özgür hissettiğini" ve "Tom'un gölgesinde yaşamaktan kurtulduğunu" belirtiyor.

Page Six'e konuşan kaynaklar, Tom Brady'nin eski eşinin hamile olduğunu öğrendiğinde şok olduğunu söylüyor: "Tom, ilişkilerinin ciddi olduğunu biliyordu ama çocuk beklediklerini tahmin etmemişti." Buna rağmen Brady, doğum haberi duyulduğunda Gisele'yi tebrik etti ve ona "en iyi dileklerini" iletti.

Sutyensiz poz veren model, fiziğiyle ağızları açık bıraktı
Sutyensiz poz veren model, fiziğiyle ağızları açık bıraktı
Sutyensiz poz veren model, fiziğiyle ağızları açık bıraktı
Sutyensiz poz veren model, fiziğiyle ağızları açık bıraktı

Brezilya, 3-sayfa, Magazin, Moda, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sutyensiz poz veren model, fiziğiyle ağızları açık bıraktı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • onur pari:
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  • Serkan Yalçın:
    aq kaşarı kaşar modaligi 0 0 Yanıtla
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