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Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu - Son Dakika

Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu

21.12.2021 17:09

Kendisinden 29 yaş küçük olan piyanist Iraz Yıldız ile aşk yaşayan Tamer Karadağlı, sevgilisinin sosyal medya hesabından paylaştığı pozlara sessiz kalmadı. Oyuncu, sevgilisinin paylaştığı büyün pozlarını beğenerek desteğini gösteriyor.

Yıllar önce yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Haluk karakteriyle hafızalara kazınan 54 yaşındaki Tamer Karadağlı, bir süredir 25 yaşındaki Iraz Yıldız ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikiliden Karadağlı, sevgilisine destek olmayı da ihmal etmiyor.

SEVGİLİSİNİN HER FOTOĞRAFINI BEĞENİYOR

25 yaşındaki Iraz Yıldız, 205 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sık sık cesur pozlarını paylaşıyor. Tamer Karadağlı da sevgilisinin paylaştığı her fotoğrafı beğenerek desteğini gösteriyor.

"AŞKTA YAŞ FARKI OLMAZ"

Başarılı oyuncu, arasında 29 yaş fark bulunan Iraz Yıldız'la ilişkisi için yaptığı bir açıklamada "Aşkta yaş farkı olmaz. Karışmak kimsenin haddi değil! Kimin ne söylediğine bakıp hareket edecek değilim" demişti.

Tamer Karadağlı, 29 yaş küçük sevgilisinin cesur pozlarını beğenerek destek oldu
Tamer Karadağlı, 29 yaş küçük sevgilisinin cesur pozlarını beğenerek destek oldu
Tamer Karadağlı, 29 yaş küçük sevgilisinin cesur pozlarını beğenerek destek oldu
Tamer Karadağlı, 29 yaş küçük sevgilisinin cesur pozlarını beğenerek destek oldu
Tamer Karadağlı, 29 yaş küçük sevgilisinin cesur pozlarını beğenerek destek oldu
Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu

Çocuklar Duymasın, Tamer Karadağlı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu - Son Dakika
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