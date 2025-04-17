Tarkan\'a büyük vefasızlık! En iyi dostları sadece çelenk gönderdi

Tarkan'ın Antalya'da yaşayan annesi Neşe Tevetoğlu bir süredir tedavi gördüğü hastanede kalp krizi nedeni ile hayata gözlerini yumdu. Avrupa turnesi için Almanya'da olan Tarkan, acı haberi alır almaz İstanbul'a geldi. 68 yaşındaki Neşe Tevetoğlu'nun cenazesi bugün son yolculuğuna uğurlandı.

TARKAN'A VEFASIZLIK

Neşe Tevetoğlu için Maltepe'deki Cumhuriyet Camii'nde cenaze töreni gerçekleştirildi. Tarkan'ı bu zor gününde sanat dünyasındaki birçok ismin yalnız bırakması dikkat çekti. Yıllardır Tarkan ile yakın dost oldukları bilinen Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu, törene katılmadı. Ünlü çift, isimleri adına ayrı ayrı çelenk yolladı.

Cenaze törenine Zerrin Özer ve Behzat Gerçeker'in ve bir dönem aralarının bozuk olduğu Davut Güloğlu'nun katıldığı görüldü.