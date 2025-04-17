Tarkan'a büyük vefasızlık! En iyi dostları sadece çelenk gönderdi - Son Dakika
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Tarkan'a büyük vefasızlık! En iyi dostları sadece çelenk gönderdi

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Bir süredir tedavi gören ve geçirdiği kalp krizi sonucu 68 yaşında hayatını kaybeden Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, İstanbul'da son yolculuğuna uyarlandı. Tarkan'ın sanat dünyasındaki yakın dostlarının sadece çelenk gönderdiği törene, bir dönem tartışma yaşadığı Davut Güloğlu'nun katılması dikkat çekti.

17.04.2025 14:07
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Tarkan'ın Antalya'da yaşayan annesi Neşe Tevetoğlu bir süredir tedavi gördüğü hastanede kalp krizi nedeni ile hayata gözlerini yumdu. Avrupa turnesi için Almanya'da olan Tarkan, acı haberi alır almaz İstanbul'a geldi. 68 yaşındaki Neşe Tevetoğlu'nun cenazesi bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Tarkan'a büyük vefasızlık! En iyi dostları sadece çelenk gönderdi

TARKAN'A VEFASIZLIK

Neşe Tevetoğlu için Maltepe'deki Cumhuriyet Camii'nde cenaze töreni gerçekleştirildi. Tarkan'ı bu zor gününde sanat dünyasındaki birçok ismin yalnız bırakması dikkat çekti. Yıllardır Tarkan ile yakın dost oldukları bilinen Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu, törene katılmadı. Ünlü çift, isimleri adına ayrı ayrı çelenk yolladı.

Cenaze törenine Zerrin Özer ve Behzat Gerçeker'in ve bir dönem aralarının bozuk olduğu Davut Güloğlu'nun katıldığı görüldü.

Tarkan'a büyük vefasızlık! En iyi dostları sadece çelenk gönderdi
Tarkan'a büyük vefasızlık! En iyi dostları sadece çelenk gönderdi
Tarkan'a büyük vefasızlık! En iyi dostları sadece çelenk gönderdi
Tarkan'a büyük vefasızlık! En iyi dostları sadece çelenk gönderdi
Tarkan\'a büyük vefasızlık! En iyi dostları sadece çelenk gönderdi
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Son Dakika Magazin Tarkan'a büyük vefasızlık! En iyi dostları sadece çelenk gönderdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • suna genç:
    devletine vefasız çiçek bile israf 92 117 Yanıtla
  • TÜRK GÜCÜ:
    Tarkan kimlere vefa gösterdi ki.Annesine Allah rahmet eylesin ama Tarkan bu milletin sevgisini hak etmeyen biri 114 57 Yanıtla
  • Resul Bey:
    o kimlere vefa göstermiş? karşılığını almış olabilir.. 115 43 Yanıtla
  • Bilal demirtaş:
    Allah Rahmet eylesin. Mekanı Cennet olsun inşallah. Sanat Camiası gelmedi. Vefasızlık boy gösterdi şeklinde haberler yazılmadan önce Tarkanı hangi cenazede gördünüz ki, Yalnız bırakıldı ACABAAAA 100 22 Yanıtla
  • Recep Soy:
    Ayyaş zihniyetten vefa beklemek Bülent Ersoy'dan bebek beklemek gibidir. 59 40 Yanıtla
  • Hüseyin Peynir:
    kimlere hizmet ediyorsa onlardan vefa beklesin. 86 9 Yanıtla
  • Murat gelmez:
    Tarkandan kim ne görmüş..de millet tarkana yagdiracak.. 60 15 Yanıtla
  • FNAF Characters:
    herkesin cenazesi oluyor sen çiçek yollarsan sana da çiçek gelir. cenazeye gidersen sana da gelirler.....ölümlü dünya cenazelere katılmaya gayret gösterin. 60 5 Yanıtla
  • Mlh Anl:
    geçcek geçcek 44 18 Yanıtla
  • bayan Asi:
    sen bu zamana kadar kimin cenazesinde bulundun ki tarkan 57 4 Yanıtla
  • ispir225:
    Ölüm Allah'ın emri herkes birgün ölümü görecek 46 2 Yanıtla
  • Hakan1421:
    geçecek geçecek bu da geçecek 26 8 Yanıtla
  • Yasin alieks:
    Ne yapacaklar hatim mi indireceklerdi et bul dünyası 9 2 Yanıtla
  • ERHAN Game over:
    Başı sağolsun....gelmeyen arkadaşlarında magazinsel bişey olmadığı için gelmemislerdir...yazık çok yazık... 7 3 Yanıtla
  • Fatih Sozen:
    Bu millet sayesinde var oldu ama siyasi kimliği yüzünden sadece CHP lilerin şarkıcısı olmayı seçti...ne diyelim canın sağ olsun 4 2 Yanıtla
  • Uğur Kart:
    CAHAPE ZİHNİYETİNİN DOSTLUĞU İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNÜNDE O ZİHNİYETİ ARASAN BULAMAZSIN 4 2 Yanıtla
  • 78908900:
    Kstılmayanlar dikkat ! Tarkan yakalarsa mucuk mucuk :))) Annesine rahmet dilemek en iyisi .. 4 2 Yanıtla
  • megan goldberg:
    My lips are yearning for the taste of something exciting. Perhaps yours? f1nd me on megangoldberg_mooo_com change _ to dot 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Tarkan'a büyük vefasızlık! En iyi dostları sadece çelenk gönderdi - Son Dakika
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