Tatil pozlarını peş peşe paylaşan Esra Erol'a eşinden romantik yorum: Çok güzelsiniz, tanışalım mı?

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Sevdiği erkek 'Şişmansın git' dedi, öyle bir geri döndü ki genç adam donup kaldı

Uzun zamandır ATV ekranlarında 'Esra Erol'da' isimli programın sunuculuğunu üstlenen Esra Erol, yoğun geçen sezonun ardından dinlenmeye çekildi. Ailesiyle zaman geçiren ünlü sunucu, günlük yaşantısından kareleri de sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.

EŞİNDEN YORUM GECİKMEDİ

Instagram'da 4,4 milyon takipçisi bulunan 40 yaşındaki Erol, son olarak pembe mini şortlu kombiniyle havuz başında poz verdi. Köpeğiyle peş peşe pozlar veren sunucu, paylaşımına da pembe çiçek emojisi koydu. Erol'un kısa sürede beğen yağmuruna tutulan paylaşımına iki çocuğunun babası Ali Özbir'den de yorum gecikmedi. Eşinin güzelliği karşısında kayıtsız kalamayan Özbir, "Çok güzelsiniz tanışsak mı?" yorumunu yaptı.