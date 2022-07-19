Tatil pozlarını peş peşe paylaşan Esra Erol'a eşinden romantik yorum: Çok güzelsiniz, tanışalım mı? - Son Dakika
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Tatil pozlarını peş peşe paylaşan Esra Erol'a eşinden romantik yorum: Çok güzelsiniz, tanışalım mı?

19.07.2022 15:55

Sunuculuğunu yaptığı 'Esra Erol'da' isimli programın sezon finaline girmesiyle tatile çıkan Esra Erol, sosyal medya hesabından mini şortuyla havuz başında çektirdiği fotoğrafları takipçileriyle paylaştı. Erol'un paylaşımına yorum yapan eşi Ali Özbir ise "Çok güzelsiniz, tanışsak mı?" yazdı.

Uzun zamandır ATV ekranlarında 'Esra Erol'da' isimli programın sunuculuğunu üstlenen Esra Erol, yoğun geçen sezonun ardından dinlenmeye çekildi. Ailesiyle zaman geçiren ünlü sunucu, günlük yaşantısından kareleri de sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.

EŞİNDEN YORUM GECİKMEDİ

Instagram'da 4,4 milyon takipçisi bulunan 40 yaşındaki Erol, son olarak pembe mini şortlu kombiniyle havuz başında poz verdi. Köpeğiyle peş peşe pozlar veren sunucu, paylaşımına da pembe çiçek emojisi koydu. Erol'un kısa sürede beğen yağmuruna tutulan paylaşımına iki çocuğunun babası Ali Özbir'den de yorum gecikmedi. Eşinin güzelliği karşısında kayıtsız kalamayan Özbir, "Çok güzelsiniz tanışsak mı?" yorumunu yaptı.

Mini şortlu fotoğraflarını paylaşan Esra Erol'a eşinden yorum: Çok güzelsiniz, tanışalım mı?
Mini şortlu fotoğraflarını paylaşan Esra Erol'a eşinden yorum: Çok güzelsiniz, tanışalım mı?
Mini şortlu fotoğraflarını paylaşan Esra Erol'a eşinden yorum: Çok güzelsiniz, tanışalım mı?
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Ali Özbir, Esra Erol, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tatil pozlarını peş peşe paylaşan Esra Erol'a eşinden romantik yorum: Çok güzelsiniz, tanışalım mı? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tatil pozlarını peş peşe paylaşan Esra Erol'a eşinden romantik yorum: Çok güzelsiniz, tanışalım mı? - Son Dakika
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