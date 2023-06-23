Tatilde görüntülenen Sıla Türkoğlu ve Alp Navruz'un aşkı belgelendi - Son Dakika
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Tatilde görüntülenen Sıla Türkoğlu ve Alp Navruz'un aşkı belgelendi

Tatilde görüntülenen Sıla Türkoğlu ve Alp Navruz'un aşkı belgelendi

23.06.2023 08:29

Bir aydır aşk yaşadıkları haberleriyle gündeme gelen Alp Navruz ve Sıla Türkoğlu çifti Bodrum'da görüntülendi. Bir teknede tatil yapan oyuncuların aşkı da belgelenmiş oldu.

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu ve TRT 1'de yayınlanan Yürek Çıkmazı'nın başrolü Alp Navruz aşk yaşamaya başladı. Bir aydır birlikte oldukları ileri sürülen çift, Bodrum tatilinde görüntülendi.

AŞK BELGELENDİ

Özel hayatlarını basından uzak yaşamayı tercih eden Türkoğlu ve Navruz, geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla bir araya geldi ve ilk kez yan yana görüntülendi. Çıkan aşk haberlerinin ardından da açıklama yapmayan ikili, yaz sezonunu birlikte açtı. Bodrum'a giderek tekne tatili yapan çift, Gazete Magazin ekibi tarafından görüntünlendi. Instagram hesaplarından tatilden kareleri paylaşan ikili, birlikte paylaşım yapmadı.

Sıla Türkoğlu'nun adı son olarak Kızılcık Şerbeti dizisindeki partneri Doğukan Güngör ile anılmış ancak taraflar iddiayı reddetmişti. Alp Navruz da Ayça Ayşin Turan ile aşk yaşamıştı.

Tatilde görüntülenen Sıla Türkoğlu ve Alp Navruz'un aşkı belgelendi
Tatilde görüntülenen Sıla Türkoğlu ve Alp Navruz'un aşkı belgelendi
Tatilde görüntülenen Sıla Türkoğlu ve Alp Navruz'un aşkı belgelendi
Tatilde görüntülenen Sıla Türkoğlu ve Alp Navruz'un aşkı belgelendi
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Sıla Türkoğlu, Alp Navruz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tatilde görüntülenen Sıla Türkoğlu ve Alp Navruz'un aşkı belgelendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tatilde görüntülenen Sıla Türkoğlu ve Alp Navruz'un aşkı belgelendi - Son Dakika
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