Teoman ve Gülcan Arslan'ın geçtiğimiz haftalarda özel bir davette yakınlaştıkları ve samimi oldukları iddia edilmişti. Teoman, kişisel sosyal medya hesabından Gülcan Arslan'ın dans ettiği anları paylaşmıştı.

Snob Magazin'in haberine göre; Aşk iddiası sonrası ilk açıklama ünlü şarkıcı Teoman'dan geldi.

Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Teoman, Gülcan Arslan ile çıkan aşk haberleriyle ilgili ilk kez konuştu.

"KIZI TANIMIYORUM"

Şarkıcı, ünlü oyuncuyu tanımadığını söyleyerek şaşırttı. Snob Magazin'e konuşan Teoman, "Palavra canım ya. Kızı tanımıyorum bile. Arkadaşım çekmiş onu paylaştım." diyerek çıkan aşk haberlerini yalanladı.

Teoman'ın, Ayşe Kaya ile evliliğinden Zeyno adında bir kızı bulunuyor.