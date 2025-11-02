THY, havalimanını birbirine katan Reha Muhtar'ı kara listeye aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

THY, havalimanını birbirine katan Reha Muhtar'ı kara listeye aldı

Haberin Videosunu İzleyin
02.11.2025 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
THY, havalimanını birbirine katan Reha Muhtar\'ı kara listeye aldı
Haber Videosu

Gazeteci Reha Muhtar, İstanbul Havalimanı'nda uçağını kaçırınca çileden çıkıp ortalığı birbirine kattı. THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, Muhtar'ın kara listeye alındığını duyurarak, "Uçuş güvenliği ve insana saygı bizim için her zaman önceliktir" dedi.

Oyuncu Deniz Uğur Gülener ile yaşadıklarıyla sıklıkla konuşulan Reha Muhtar, son olarak İstanbul Havalimanı'nda yaptıklarıyla gündeme geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Muhtar'ın havalimanında telefonla konuşurken X-Ray cihazından geçmeye çalıştığı, görevlilerin uyarısı üzerine ise "Telefonla konuşuyorum, gelmiyorum" şeklinde karşılık verdiği görüldü.

Personelin çıkışa doğru yönlendirmesi üzerine Muhtar, "Bu nasıl bir zulüm? Siz hayatta zulmetmeyi nereden öğrendiniz?Annenizden mi öğrendiniz, babanızdan mı öğrendiniz?" ifadeleriyle tepki gösterdi.

KARA LİSTEYE ALINDI

Görüntülerin gündem olması üzerine THY İletişim Başkanı Yahya Üstün sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Üstün açıklamasında, "Havalimanı güvenlik kuralları herkesin güvenliği için geçerlidir ve hiçbir istisna yapılmaz. Uçuşu öncesinde bu kuralları ihlal etmeye çalışıp görevli personele karşı uygunsuz davranan Reha Muhtar, artık Türk Hava Yolları uçuşlarında kara listededir. Uçuş güvenliği ve insana saygı bizim için her zaman önceliktir" ifadelerini kullandı.

THY, havalimanını birbirine katan Reha Muhtar'ı kara listeye aldı
Kaynak: DHA

İstanbul Havalimanı, Reha Muhtar, Magazin, Güncel, Olay, Son Dakika

Son Dakika Magazin THY, havalimanını birbirine katan Reha Muhtar'ı kara listeye aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü
Böyle şaka olmaz gerçekten Doktorun aklını aldı Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı
Sıcaklıklar artıyor ama uzun sürmeyecek 3 gün sonra hava tersine dönüyor Sıcaklıklar artıyor ama uzun sürmeyecek! 3 gün sonra hava tersine dönüyor
Togg, Almanya’da ilk teslimatlarını gerçekleştirdi Togg, Almanya'da ilk teslimatlarını gerçekleştirdi
Süre sona erdi 1 milyon 800 bin kişinin ehliyeti geçerliliğini yitirdi Süre sona erdi! 1 milyon 800 bin kişinin ehliyeti geçerliliğini yitirdi
İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük’ün bahis hesabında bulunan miktarı açıkladı İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabında bulunan miktarı açıkladı
5 bakanlıkta atama ve görevden alma kararları 5 bakanlıkta atama ve görevden alma kararları
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor
9 yaşındaki oğlu ile kardeşini katletti 9 yaşındaki oğlu ile kardeşini katletti

11:39
Türkiye’nin en borçlu ili Ankara oldu
Türkiye'nin en borçlu ili Ankara oldu
11:16
Pastırma sıcakları bitiyor Hava aniden değişecek
Pastırma sıcakları bitiyor! Hava aniden değişecek
11:05
Fotoğrafları ortaya çıkmıştı Soylu, Fatih Özer iddialarına ateş püskürdü
Fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Soylu, Fatih Özer iddialarına ateş püskürdü
10:33
Sudan Devlet Bakanı: HDK, Faşir’e girdikten sonra 2 günde 300 kadını öldürdü
Sudan Devlet Bakanı: HDK, Faşir'e girdikten sonra 2 günde 300 kadını öldürdü
10:21
47. İstanbul Maratonu’nu kazananlar belli oldu
47. İstanbul Maratonu'nu kazananlar belli oldu
10:19
30 kişinin market borcunu ödeyen gizemli hayırsever veresiye defterini yaktı
30 kişinin market borcunu ödeyen gizemli hayırsever veresiye defterini yaktı
10:02
Bakan Tunç’tan Faruk Fatih Özer açıklaması geldi Çarpıcı kamera detayı
Bakan Tunç'tan Faruk Fatih Özer açıklaması geldi! Çarpıcı kamera detayı
09:11
Bir türlü teşhis konulamamıştı Sibil Çetinkaya hastalığının neyle ilgili olduğunu duyurdu
Bir türlü teşhis konulamamıştı! Sibil Çetinkaya hastalığının neyle ilgili olduğunu duyurdu
09:05
Korkutan sesler bu kez Kartal’da duyuldu Tahliye edilen bina mühürlendi
Korkutan sesler bu kez Kartal'da duyuldu! Tahliye edilen bina mühürlendi
08:09
Süpermarkette patlama Çoğu çocuk 23 kişi hayatını kaybetti
Süpermarkette patlama! Çoğu çocuk 23 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2025 12:28:49. #7.13#
SON DAKİKA: THY, havalimanını birbirine katan Reha Muhtar'ı kara listeye aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.